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Женщина-огонь! Тина Кароль свела с ума пикантными нарядами на паркете Танцев со звездами 2020

Автор: Ольвия Агаркова

Певица презентовала новую песню на главном паркете страны

Тина Кароль – хозяйка "голд рум" на "Танцах со звездами 2020". Она блестяще справляется с ролью второй ведущей вместе с Юрием Горбуновым, котрый комментирует выступления звездных пар непосредственно на главном паркете страны. Так, из эфира в эфир артистка впечатляет своими дизайнерскими нарядами и заставляет говорить о себе эффектными появлениями.

На новых фото в Instagram Тина позирует в изумрудном атласном платье от David Koma – на певице часто можно увидеть наряды этого британского дизайнера. Высокий разрез до бедра позволил артистке оголить ножки на публику. Она игриво позирует перед камерой и лучезарно улыбается. На ножках – золотые босоножки.

Также певица опубликовала кадр своего выступления на главном паркете страны с новоей песней "Найти своих". Она позирует в оригнальном клетчатом платье с открытыми плечами и линией декольте и длинных кожаных перчатках.

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Тина Кароль произвела фурор нарядами на четвертом прямом эфире "Танцев со звездами 2020" (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники не успустили возможность засыпать звезду искренними комплиментами.

  • Женщина-огонь
  • Сильно красивая
  • Вы невероятно красивая
  • Так идет этот образ. Как всегда на высоте
  • Тина, как можно быть настолько идеальной?
  • Роскошная
  • Плаття супер. Все гарно і ніжно
  • Королева
  • Невероятная
  • Така гарна!

Напомним, что ранее Тина Кароль рассекретила свою мечту и сделала признание о личном.

К слову, Тина Кароль назвала свой вес и рассказала о собственной системе питания.

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Новости Украины Тина КарольТанцы со звездами