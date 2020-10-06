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Женственно и стильно: Леся Никитюк примерила трендовые осенние луки на страницах глянца

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 13:34
Женственно и стильно: Леся Никитюк примерила трендовые осенние луки на страницах глянца Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая стала звездой осеннего номера журнала Pink

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала главной героиней осеннего номера глянцевого журнала Pink, а также снялась в атмосферной фотосессии для издания в стильных образах.

Результатом довольная Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram. На первом фото звезда запечатлена на клумбе с цветочным вазоном и собственно журналом в руках. На ведущей - дерзкий черный кожаный плащ с пикантным разрезом, колготки с узором и черные ботинки.

Женственно и стильно: Леся Никитюк примерила трендовые осенние луки на страницах глянца

После чего Никитюк показала кадры из самой фотосессии, где она позирует в женственных и эффектных луках.

Так, на обложке глянца Леся предстала в длинном платье с цветочным принтом, поверх которого накинула эффектное темно-красное пальто в ретро стиле с необычными рукавами. Трендовый осенний аутфит она дополнила кожаными сапогами карамельного оттенка.

Женственно и стильно: Леся Никитюк примерила трендовые осенние луки на страницах глянца

Теледива также нагладно показала, как красиво сочетать шелковое платье в бельевом стиле и свитер с V-образным вырезом бежевых оттенков. Этот образ она дополнила ботильонами и распущенными волосами.

Женственно и стильно: Леся Никитюк примерила трендовые осенние луки на страницах глянца

Также Леся примерила женственное мини-платье с оголенными плечами в сочетании с грубыми ботинками, и продемонстрировала главный тренд осени 2020 - total denim look с ковбойскими сапогами.

Женственно и стильно: Леся Никитюк примерила трендовые осенние луки на страницах глянцаЖенственно и стильно: Леся Никитюк примерила трендовые осенние луки на страницах глянца

Леся Никитюк снялась в стильной и атмосферной осенней фотосессии для глянца в эффектных луках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я этой осенью очень хочу разделить с тобой все краски мира и прочувствовать каждое мгновение. Новый сезон – это всегда ощущение грядущих перемен, и не только гардеробных. Томное ожидание чуда от каждого следующего дня, предвкушение интересных открытий – какие еще сюрпризы подкинет этот непредсказуемый 2020-й? Но осенью ветер дует по-другому, а значит, укутываемся в пледы, вооружаемся запасом глинтвейна, берем в руки свежий выпуск любимого журнала и ждем только хороших новостей!" - прокомментировала Никитюк.

Фолловеры оценили яркие наряды знаменитости и осыпали Лесю комплиментами.

  • дуже стильно
  • 2 образ ну просто СУЧАСНА КОРОЛЕВА ВІКТОРІЯ
  • Дуже гарні фото
  • У всіх луках-гарна
  • Хороша Леська
  • Ну красотка
  • А-ля Vogue
  • Ты наша любимая
  • Шикарна!))
  • Королева!
  • Леся, как всегда - красотка
  • Леся Іванівна ти просто ракета бомба петарда
  • Шикарна жінка

Напомним, ранее "голая" Леся Никитюк взбудоражила сеть "вкусным" фото с блюдом раков возле горячего чана.

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