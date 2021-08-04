Так и жили 15 лет: Слава Каминская показала трогательную встречу со своей "любовью"
В марте этого года популярная группа НеАнгелы расстроила поклонников, объявив о распаде после 15 лет творческой деятельности. Слава Каминская и Виктория Смеюха решили начать сольную карьеру. После прощального концерта в мае девушки не виделись и вот наконец состоялась долгожданная встреча бывших коллег по группе.
Трогательное видео Каминская разместила на своей странице в Instagram.
В ролике одетые в белые рубашки артистки крепко обнимаются, при этом слышно их счастливый смех. В конце Вика мило целует Славу в щеку, а та озорно показывает язык на камеру.
Видно, что девушки соскучились друг по дружке и действительно рады встрече.
"Вот так они и жили все 15 лет. Эту любовь не победить", - подписала публикацию Каминская, которая теперь выступает под псевдонимом SLAVA KAMINSKA.
Поклонники умилились такой душевной встрече девушек и пожелали им и дальше быть в таких прекрасных отношениях.
- Девчонки, вы крутые
- Солнышки
- Умнички
- И снова мы неангееееелы
- Какие классние
- Это - дружба сильна
- Ви неймовірні
- Судя по всему, первый дуэт у Славы будет с Викторией
- Все, возвращаемся обратно?
- Вот так нужно жить и дальше. Вы крутые
- Молодчинки! Так держать!
- Люблю смотреть, когда вы так мило обнимаете друг друга
Напомним, ранее Слава Каминская показала, как выглядит сразу после пробуждения без грамма косметики на лице.