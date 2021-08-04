Так и жили 15 лет: Слава Каминская показала трогательную встречу со своей "любовью"

В марте этого года популярная группа НеАнгелы расстроила поклонников, объявив о распаде после 15 лет творческой деятельности. Слава Каминская и Виктория Смеюха решили начать сольную карьеру. После прощального концерта в мае девушки не виделись и вот наконец состоялась долгожданная встреча бывших коллег по группе.

Трогательное видео Каминская разместила на своей странице в Instagram .

В ролике одетые в белые рубашки артистки крепко обнимаются, при этом слышно их счастливый смех. В конце Вика мило целует Славу в щеку, а та озорно показывает язык на камеру.

Видно, что девушки соскучились друг по дружке и действительно рады встрече.

"Вот так они и жили все 15 лет. Эту любовь не победить", - подписала публикацию Каминская, которая теперь выступает под псевдонимом SLAVA KAMINSKA.

Поклонники умилились такой душевной встрече девушек и пожелали им и дальше быть в таких прекрасных отношениях.