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Так и жили 15 лет: Слава Каминская показала трогательную встречу со своей "любовью"

Новина українською →
Среда 04 августа 2021 14:31
Так и жили 15 лет: Слава Каминская показала трогательную встречу со своей "любовью" Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

В марте этого года популярная группа НеАнгелы расстроила поклонников, объявив о распаде после 15 лет творческой деятельности. Слава Каминская и Виктория Смеюха решили начать сольную карьеру. После прощального концерта в мае девушки не виделись и вот наконец состоялась долгожданная встреча бывших коллег по группе.

Трогательное видео Каминская разместила на своей странице в Instagram.

В ролике одетые в белые рубашки артистки крепко обнимаются, при этом слышно их счастливый смех. В конце Вика мило целует Славу в щеку, а та озорно показывает язык на камеру.

Видно, что девушки соскучились друг по дружке и действительно рады встрече.

"Вот так они и жили все 15 лет. Эту любовь не победить", - подписала публикацию Каминская, которая теперь выступает под псевдонимом SLAVA KAMINSKA.

Поклонники умилились такой душевной встрече девушек и пожелали им и дальше быть в таких прекрасных отношениях.

  • Девчонки, вы крутые
  • Солнышки
  • Умнички
  • И снова мы неангееееелы
  • Какие классние
  • Это - дружба сильна
  • Ви неймовірні
  • Судя по всему, первый дуэт у Славы будет с Викторией
  • Все, возвращаемся обратно?
  • Вот так нужно жить и дальше. Вы крутые
  • Молодчинки! Так держать!
  • Люблю смотреть, когда вы так мило обнимаете друг друга

Напомним, ранее Слава Каминская показала, как выглядит сразу после пробуждения без грамма косметики на лице.

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Вика Смеюха Слава Каминская
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