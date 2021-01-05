Жизнь прекрасна: Комаров растрогал уютным фото с самыми близкими после долгой разлуки

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко на днях вернулись в Киев после новогоднего викенда на Мальдивах. Пара встретилась на райских островах после длительной разлуки, ведь Дмитрий улетел в свою самую долителную, трехмесячную экспедицию. Наконец-то, ведущий смог увидеться с родными и близкими и поделится своим счастьем с поклонниками.

Он опубликовал в Instagram праздничное фото в компании брата и сестры, которая в прошлом году подарила Дмитрию племянницу. Счастливое семейство позирует у елки с бокалами, наполненными шампанским, в руках.

"Жизнь в режиме ускоренной перемотки. Неделю назад - съемки в мегаэкстремальных условиях, вчера - отпуск и скаты в океане, сегодня - дома. Скоро снова на съемки... Ну, а сейчас кайф: впервые за 3 месяца встретился с родными, отмечаем с сестрой Ангелиной и братом Николаем новый год", - подписал теплый семейный кадр телеведущий.

Он признался, что прошлый год внес в его жизнь существенные коррективы, и теперь Дмитрию приходится наверстывать упущенное.



Дмитрий впервые за три месяца встретился с сестрой и братом (фото: instagram.com/komarovmir)

"Я годами выстраивал правильный график совмещения экспедиций и жизни. Казалось, практически выстроил, чтобы успевать и работать, и жить, по крайней мере, был на пути и очень близко. Но 2020 подбросил "подарочек", запер меня на 7 месяцев дома, и теперь надо все заново догонять, выстраивать снова. Зато не скучно. Жизнь непредсказуема и прекрасна", - отметил он.

Позже Дмитрий опубликовал забавные дачные фото, на которых резвится в снегу со своим верным четырехлапым другом, а также лепит огромного снеговика во дворе загородного дома. Оказалось, снимки были сделаны 5 лет назад – в январе 2016 года.

Дмитрий Комаров умилил архивными дачными снимками (фото: instagram.com/komarovmir)

Телепутешественника ностальгирует за снежными зимами, которые были в Украине раньше. По его словам, уже минимум три года украинцы практически не видят снег в холодное время года.

Дмитрий Комаров с сестрой Алиной показали огромного снеговика (фото: instagram.com/komarovmir)

"Климат реально меняется. Все сейчас постят фотки из Буковеля, и четко видно, что снег только "пушечный", на трассах, а вокруг - без снега. Только на вершинах Говерлы и других "двухтысячников". И прошлый лыжный сезон был не ахти. Когда у меня было время активно заниматься лыжами, в начале 2000-х, мы ездили в Славское и Подобовец/Пилипец (Буковеля еще не было) практически каждые выходные, и снега было просто немерянно... А лыжи всегда были в машине: в пятницу после работы я просто ехал на вокзал, а в понедельник утром с поезда из Карпат шел на работу", - поделился личными подробностями Дмитрий и пожелал всем возвращения настоящей привычной зимней погоды.

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров побаловал поклонников архивным дачным фото с красавицей-женой.