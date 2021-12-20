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Огневич раскрыла чувства к победителю "Холостячки 2": в сердце абсолютная пустота

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Понедельник 20 декабря 2021 14:31
Огневич раскрыла чувства к победителю "Холостячки 2": в сердце абсолютная пустота Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Главная героиня "Холостячки 2" Злата Огневич отреагировала на резкие слова в ее адрес от победителя проекта Андрея Задворного. Певица заявила, что полностью закончила свою историю с ним.

О своей личной жизни артистка высказалась в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте в формате сторис.

Злата обратилась к поклонникам и попросила не рассказывать ей о том, что пишет или публикует в сети бывший возлюбленный, и не присылать ссылок.

"Я вас очень попрошу не присылать мне скрины stories Андрея, цитаты из его постов, фотографии, потому что мне от этого больно и неприятно. Если вы меня действительно любите и хотите поддержать, пожалуйста, не делайте этого", - сказала певица.

Огневич раскрыла чувства к победителю &quot;Холостячки 2&quot;: в сердце абсолютная пустота

Огневич подчеркнула, что Задворный сам оставил ее - а она поставила точку.

"Этот человек добровольно ушел из моей жизни. Я закрыла за ним дверь и поставила точку в этих отношениях", – заявила звезда.

По словам 35-летней артистки, она уже не испытывает никаких чувств по отношению к Андрею.

"В данный момент в моем сердце абсолютная пустота по отношению к этому человеку. Лично я считаю историю полностью завершенной", – призналась Злата.

Огневич раскрыла чувства к победителю &quot;Холостячки 2&quot;: в сердце абсолютная пустотаОгневич раскрыла чувства к победителю &quot;Холостячки 2&quot;: в сердце абсолютная пустотаЗлата Огневич поставила точку в отношениях с победителем "Холостячки 2" Андреем Задворным (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный заявил, что совсем не скучает по Злате Огневич после расставания и не испытывает никаких приятных чувств. Более того, мужчина обвинил певицу в том, что на него льется много хейта в сети.

Мы также писали, что"Холостячка 2" Огневич и фаворит зрителей Тарапата намекнули на отношения.

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