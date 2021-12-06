UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Злата Огневич завела сеть горячими фото в образе певицы кабаре: "шикарная женщина"

Автор: Марина Настевич

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии по мотивам мюзикла "Кабаре", в которой позировала в пикантных нарядах. По словам звезды, на это ее вдохновил третий выпуск проекта и ее огненный танец.

Горячие снимки артистка обнародовала на своей странице в Instagram.

На некоторых кадрах Злата позировала в откровенном корсете и с ярким макияжем. Также певица примерила образ страстного ковбоя в прозрачных штанах и красной шляпе.

На других же "холостячка" предстала в откровенном боди, которое подчеркнуло ее аппетитные формы - тонкую талию и пышную грудь. Туфли на шпильке и соблазнительные позы добавили снимкам огня и перчинки.

Кроме того, Огневич выбрала ассиметричное платье с вырезами, которое оголило ее стройные ноги и рельефный живот.

Злата Огневич предстала в горячем образе певицы кабаре в новой съемке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Жизнь - это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории вдохновил наш 3-й выпуск #Холостячка2021, полностью посвящённый кабаре, театру. И, конечно же, тот самый огненный танец в моем исполнении. Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также - возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии. Спасибо тем, кто прислушался! Спасибо тем, кто мыслит глубоко и со мной на одной волне!" - поделилась Злата.

Поклонники оценили эффектные снимки певицы и засыпали ее восторженными комментариями.

  • Очень горячо
  • У тебя получилось удивить на 100 %
  • Фото шикарны, но никак не могу поверить в ваш выбор, в его искренность…
  • Вы невероятно женственная
  • Златочка, ты конечно СЕКСИ, а Андрей не будет против?
  • Фото нереальные, Вы - роскошная
  • Красиво и смело!!!
  • Шикарно, всё-таки красота спасёт мир
  • Шикарная, сочная, женственная
  • Тушите пожар, очень красиво
  • Гарні, приємні, та водночас загадкові вийшли фото
  • Вау, сексуально, игриво!
  • Шикарная женщина

Напомним, что 3 декабря отгремел финал самого романтического реалити осени "Холостячка 2" со Златой Огневич. Певица выбрала себе в спутники жизни бизнесмена Андрея Задворного, после чего пара поддалась огромной критике в сети.

К слову, после финала шоу Злата Огневич сделала признание об интиме на "Холостячке" и ответила, влюблена ли сейчас.

Читайте LITE в Google News
Злата ОгневичХолостячка