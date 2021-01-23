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Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Новина українською → Египет, Суббота 23 января 2021 18:27
Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвия Агаркова

Джамала отдыхает с сынишками в Египте, куда она сбежала от киевской зимы. Певица решила сесть на диету и даже поделилась с поклонниками инструкцией от диетолога, которую те тут же взяли на вооружение. Правда, артистка призналась, что она сорвалась – во время похода в местный французский ресторан не устояла перед десертом. Но отдых это не омрачило, ведь место, где остановилась звезд, связанно у нее с самыми теплыми воспоминаниями, о чем она рассказала фанам.

Певица устроила пляжную фотосессию у моря. Ее результатами она поделилась в Instagram. Джамала позирует в белых штанах с высокой посадкой и короткой ветровке. Несмотря на ветреную погоду, звезда прогулялась по пирсу и подошла по песку у самой кромки воды. На еще одном фото певица сфотографирована со спины, на ней – джинсовый комбинезон.

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Джамала показала знаковое место (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Welcome back, или Почему нужно возвращаться в места, где было хорошо. Ровно год назад мы с семьей отдыхали в этом замечательном месте. Тогда я носила под сердцем Селима. И об этом знали только самые близкие. Удивительно, теперь Селимка здесь купается. Невероятно красивое место — много солнца, много воздуха, красоты, свободы! В любимые места всегда нужно возвращаться!" - призвала Джамала.

Напомним, что ранее Джамала показала душевное фото с мужем Бекиром Сулеймановым и младшим сыном Селим Гираем. Малышу на днях исполнилось семь месяцев.

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