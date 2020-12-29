Там такие зубы! Популярная ведущая похвасталась жутким уловом (фото)

Жаркая африканская страна Замбия – следующая точка, где остановилась команда легендарного тревела "Орел и Решка. Чудеса света". Одно из развлечений для богатого туриста там – это рыбалка на реке Замбези. Кстати, ее считают одной из крупнейших и самых опасных в Африке.

"Замбези – дикая река, в водах которой подстерегают разные опасные животные. Она кишит крокодилами, бегемотами, которые могут легко перекусить человека, и хищной рыбой, которую здесь называют "рыба-тигр", – рассказывает ведущая Нового канала Оксана Хвостова.

И эти факты не остановили отважную девушку. Поэтому ее плану было не просто поплавать на лодке по реке, но и поймать эту хищницу. Сначала рыбалка проходила спокойно, вдруг что-то потянуло ведущую за удочку. Да, это точно был какой-то "жирный" улов.

"Что-то есть! Очень трудно. Там, наверное, какая-то гигантская рыбина", – воскликнула Василиса и начала тянуть.

В конце, когда ведущая с гидом вытащили добычу из воды, то поняли, что это и впрямь не просто рыбка.

"Она очень страшная. Там такие зубы. Она совсем некрасивая и очень опасная. Настоящая африканская пиранья. У меня сейчас будет инфаркт", –сказала она.

Тигровой рыбой или рыбой-тигром хищницу прозвали из-за полоски. Хищница может вырасти длиной до одного метра. Местные ее ловят, чтобы пустить на уху или стейки.

"Как настоящий рыбак я теперь должен сделать фото со своей первой добычей", – с ужасом заявила Василиса и, долго посомневавшись, взяла тигровую рыбу в руки.

Впоследствии ведущая все же отпустила рыбу.

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