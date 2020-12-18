Звезда "Голоса страны" поразила рождественской песней: хочется слушать и слушать

Победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха представила современную праздничную колядку "Колискова", которая стала частью масштабного рождественско-новогоднего проекта "Кришталеві візерунки" от ресурса MVUA.

Оксана Муха (фото: пресс-служба певицы)

Музыку к колыбельной создал Ярослав Нудик, а слова написала талантливая Олекса Стефанович.

"Я очень радуюсь таким проєктам. Важно, что "Хрустальные узоры" – украиноязычные! Так мы сохраняем новую украинскую Рождественскую песню для будущих поколений. Так продолжаем извечную традицию нашего народа – колядовать. И что еще радует, что география авторов и исполнителей территориально охватывает всю Украину: от Львова до Днепра, от Луцка до Одессы..." – говорит Муха.

Оксана Муха порадовала рождественской песней

Добавим, что "Колискова" также является частью социального проекта "Казка на білих лапах", в рамках которого знаменитая вокальная формация "Піккардійська Терція" спела с талантливыми незрячими детьми со всей Украины.

Украинцы оставляют под песней восторженные комментарии:

Прекрасне виконання! Ніжно, як завжди, хочеться слухати і слухати

Шикарна колискова! Слова такі гарні... Я на словах "поки ти ще мій" плачу і не можу стриматися. І мелодія просто чарівна. А яке гарне виконання! Дякую Вам!

Так гарно і ніжно! Кришталевий голос!

На мою думку, одна з найкращих пісень в проєкті "Кришталеві візерунки". Той рідкісний випадок, коли зрозумілий музичний супровід не тільки не заважає виконавцю, але гарно доповнює та підсилює враження від композиції, при чому як в музичному сенсі, так і в технічному. Дякую за пісню!

Неймовірна! Дякую! Такий мир у душі і в серці!

Оксана Муха (фото: пресс-служба певицы)

Заметим, что сразу после релиза песни Муха решила подарить поклонникам украинской песни хорошие, теплые, праздничные эмоции. 4 января в двух концертах между Новым годом и Рождеством на сцене Национального театра им. М. Заньковецкой во Львове певица объединит в одной программе как колядки, так и хиты: "Я піду в далекі гори", "Де ти тепер", "Гуцулка Ксеня", "Ніч яка місячна", "Шуміла ліщина", "Ворожка"...

"Живем в непростое время – время глобальных перемен: как внешних, так и внутренних. Однако неизменным остается потребность человека в любви, добрых, хороших, светлых эмоциях. Рождественские концерты и туры для меня и моей команды стали уже доброй традицией. К сожалению, в этом году пандемия и карантинные ограничения не позволят нам наколядоваться так, как это было в прошлые годы... Но я уверена, "Зимние концерты" 4 января в моем родном Львове станут для тех, кто придет, замечательной отдушиной. Будут и коляда, и наша древняя песня, и те лучшие украинские песни, которые творят нас, украинцев. Напоемся от души!" – говорит Оксана.

Песни Оксаны Мухи давно любят в Украине

Ранее Оксана Муха в большом интервью нашему изданию рассказала про "Кришталеві візерунки", Дана Балана и идеальную страну.

Напомним, недавно победитель "Голоса страны" и "Шанса" Павел Табаков подарил украинцам песню про счастливое Рождество.