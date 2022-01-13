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Звоните в службу спасения: Могилевская показала, как "издевается" над питомцем

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Четверг 13 января 2022 12:43
Звоните в службу спасения: Могилевская показала, как "издевается" над питомцем Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Наталья Могилевская обожает своего домашнего питомца - у певицы живет черный лабрадор по кличке Ая. Звезда поделилась новым забавным фото с ней и сопроводила его шутливой подписью об "издевательствах" над животным.

Милый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, Наталья запечатлена дома сидящей на диване вместе с Аей. На певице - уютный розовый кардиган, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и лучезарная улыбка.

На Аю же она надела плюшевые уши кролика.

Звоните в службу спасения: Могилевская показала, как &quot;издевается&quot; над питомцем

Наталья Могилевская очаровала милым снимком со своей собакой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Делай то, что тебе нравится делать! Так советуют именитые и знаменитые на весь мир психологи. Я захотела, чтобы Ая стала кроликом. Теперь Ая - кролик. Я считаю, что самое время позвонить в службу спасения животных и пожаловаться на Могилевскую, что она издевается над животными", - с юмором прокомментировала фото исполнительница.

Подписчики певицы оценили ее усилия и оставили теплые отзывы под снимком, умиляясь "кролику" Ае.

  • Айка милая зайка
  • Надо было и себе ушки надеть, милашки
  • Супер красивая
  • Милота
  • Дай Боже кожній тварині тільки таке знущання...
  • Наташа, какая вы классная!!!
  • Ваша Ая - просто чудо
  • Айка просто няшка
  • Ух ты, вы очень милые
  • Ви дуже гарна
  • Ая как всегда милашка, даже в виде кролика

Напомним, ранее 46-летняя Могилевская в одном полотенце заговорила о страхе постареть и пластических операциях.

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Наталья Могилевская
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