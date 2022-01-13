Звоните в службу спасения: Могилевская показала, как "издевается" над питомцем
Наталья Могилевская обожает своего домашнего питомца - у певицы живет черный лабрадор по кличке Ая. Звезда поделилась новым забавным фото с ней и сопроводила его шутливой подписью об "издевательствах" над животным.
Милый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Так, Наталья запечатлена дома сидящей на диване вместе с Аей. На певице - уютный розовый кардиган, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и лучезарная улыбка.
На Аю же она надела плюшевые уши кролика.
Наталья Могилевская очаровала милым снимком со своей собакой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Делай то, что тебе нравится делать! Так советуют именитые и знаменитые на весь мир психологи. Я захотела, чтобы Ая стала кроликом. Теперь Ая - кролик. Я считаю, что самое время позвонить в службу спасения животных и пожаловаться на Могилевскую, что она издевается над животными", - с юмором прокомментировала фото исполнительница.
Подписчики певицы оценили ее усилия и оставили теплые отзывы под снимком, умиляясь "кролику" Ае.
- Айка милая зайка
- Надо было и себе ушки надеть, милашки
- Супер красивая
- Милота
- Дай Боже кожній тварині тільки таке знущання...
- Наташа, какая вы классная!!!
- Ваша Ая - просто чудо
- Айка просто няшка
- Ух ты, вы очень милые
- Ви дуже гарна
- Ая как всегда милашка, даже в виде кролика
Напомним, ранее 46-летняя Могилевская в одном полотенце заговорила о страхе постареть и пластических операциях.