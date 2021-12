Куди відправлятися за казковим настроєм у Києві, щоб поринути у магію новорічних свят: кращі події

25 грудня, 8, 15, 22 та 29 січня: вар'єте-шоу "Рояль"

У період новорічних свят еротичне вар'єте "Рояль" продовжить щотижня радувати киян. На гостей чекає відверта вистава із захоплюючим сюжетом, яка поєднує у собі живий вокал, акомпанемент рояля та танцювальну експресію. Шоу заворожує з перших хвилин та розкриває спокусливу красу жіночого тіла.

Родзинкою вар'єте є виступ зіркового гостя, якого організатори запрошують на кожне шоу. Взяти участь у вар'єте вже встигли десятки українських артистів, серед яких: Олег Собчук (СКАЙ), Даша Астаф'єва, Злата Огневич, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Женя Галич (O.Torvald), Олег Скрипка ("Воплі Відоплясова"), Тоня Матвієнко, гурт Freedom Jazz і багато інших.

26 грудня та 4 січня: SpeakEasy Jazz. Різдвяна програма

Камерний ретро-вечір SpeakEasy Jazz від творців шоу "Епоха Джазу" з програмою "Різдвяне шоу". Шоу створили справжні експерти вінтажної культури - віртуозні музиканти та артистичні танцівниці. На гостей чекає атмосферне занурення в 30-50-ті роки ХХ століття, джаз-кабаре та спеціальна програма.

У програмі вечора легендарна музика "золотої ери джазу": гарячий джаз Флетчера Гендерсона та Фетса Воллера, шедеври Бенні Гудмена, Каунта Бейсі, Кеба Келловея, Джина Крупи, Куті Вільямса та музика біг-бендів. А танцювальне джаз-кабаре представить теп, автентичний джаз, лінді хоп, бугі-вугі, блюз та мамбо.

27 грудня: Kyiv Tango Orchestra

Хочете почути відомі "Щедрик", Jingle Bells, Jingle bells rock та інші пісні в інструментальній неповторній манері від колективу Kyiv Tango Orchestra? На концерті пролунають найпопулярніші новорічні пісні в авторських обробках, а також колядки та щедрівки різних країн світу - Англії, Німеччини, Австрії, Франції, Швеції, Америки та України.

Гості казкової події поринуть у світ найкрасивіших новорічних мелодій, які зазвучать для глядачів абсолютно по новому! Адже музиканти Kyiv Tango Orchestra завжди експериментують та дивують своїми неповторними авторськими аранжуваннями відомих хітів.

28 грудня: Джаз для дорослих з Олексієм Коганом

Улюблене шоу київських меломанів та гостей столиці "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом" представить новорічну програму. На гостей чекають улюблені новорічні композиції у виконанні віртуозних Jazz in Kyiv Band і чарівної Лаури Марті, а також невигадані музично-святкові історії від Олексія Когана.

"28 грудня - це вже без п’яти хвилин Новий рік, і його потрібно починати з гарної ноти! 2021 рік був досить непростим і єдине, що лікує душу - це музика. Ми будемо грати красиві ліричні та драйвові композиції, щоб гості могли з нами співати і знову повернутися до свого щасливого безтурботного "Я". До зустрічі!", - говорить Лаура Марті.

29 грудня, 12 та 19 січня: вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат"

Комедійні вистави від "Чорного Квадрату" - чудовий варіант відпочинку для тих, хто полюбляє поєднувати театр зі смачною вечерею за келихом улюбленого напою. Запрошуйте найрідніших та відправляйтесь заряджатися позитивними святковими враженнями.

Гарний настрій актори будуть дарувати на таких виставах: 29 грудня - "Попередні пестощі", 12 січня - "Новорічний кекс", 19 січня - "Офіс. Запали в собі бажання", 21 січня - "Медовий місяць". Опис кожної вистави можна знайти тут. Вистави виконуються російською мовою.

30 грудня: ManSound

А-капельний гурт ManSound заспіває різдвяний концерт. Шість чудових чоловічих голосів - тенори Вілен Кільченко, Юрій Роменський, Артем Банар, Денис Крутько, баритон Михайло Вандаловський та бас Рубен Толмачов - подарують гостям колядки з різних країн світу, українські щедрівки, псалми та інші різдвяні хіти. Також колектив готує декілька запальних прем'єр та колаборацію з зіркою українського джазу - чарівною Лаурою Марті.

Гурт ManSound вже чверть сторіччя є провідним акапельним брендом України. Вони заспівали на більш ніж 70 джазових фестивалях від Гонконгу до штату Айдахо, та навіть заснували власний вокальний фестиваль Voсal Zone. А ще озвучували рекламу Coca-Cola та мультфільми Pixar і Disney.

31 грудня: New Year Disco Marathon

Новий Рік - найяскравіше свято року, яке люблять дорослі і діти. Щороку Caribbean Club організовує дивовижне святкування: жива музика, найгарячіші танцювальні хіти, блискуче шоу та особливе застілля.

У Новорічну ніч професійні кавер-гурти Tokio, Muse-On та Linkoln якісно та драйвово виконають пісні, які люблять всі, а балет NC-17 Showballet подарує гостям святкової вечірки видовищне шоу. Ведучий вечора - Сержіо Куніцин - не залишить жодного шансу на сум. Жарти, конкурси, сюрпризи та подарунки сподобаються всім. Проведіть останню ніч цього року з позитивними емоціями, адже як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш.

1 січня: Концерт музики Френка Сінатри

Джазовий колектив Bobeen 4tet feat P Pigura & D Gavrik зіграє концерт музики Френка Сінатри. На сцені зберуться шість талановитих музикантів, щоб подарувати гостям незабутні передноворічні враження. Улюблені композиції Френка Сінатри пролунають у виконанні віртуозних майстрів своєї справи.

"Немає нічого прекраснішого за Різдвяний час. Свята, подарунки, солодощі та, звичайно ж, прекрасні американські пісні про цей чудовий період. Приходьте - буде незабутньо!", - діляться музиканти.

2 січня: Winter Wonderland

За кілька днів до Різдва Надія Ніколаєва та колектив 3D Jazz зіграють теплий джазовий концерт Winter Wonderland. Ця казкова програма вже двічі збирала повну залу столичного концерт-холу та зробила щасливими кілька сотень глядачів.

Чому ж Winter Wonderland? Програма отримала назву на честь популярної пісні 1934 року, яку виконували легендарні співаки - Бінг Кросбі, Енді Вільямс, Френк Сінатра. Композиція Winter Wonderland прозвучить на концерті разом з іншими, як популярними, так і рідкісними піснями 30-50 років. Також музиканти виконають традиційні та сучасні зимові джазові композиції.

3 січня: Ivonika

Співачка Ivonika зіграє святковий концерт у супроводі віртуозних музикантів. Ivonika виконає різдвяні хіти Let it snow, Jingle Bells, Santa Claus Is Comin' To Town, Rockin around the Christmas tree та інші в своїй унікальній манері, в якій вдало поєднуються соул, джаз та рітм-н-блюз.

"Неможливо уявити зимові свята без музики і пісень. Святковий настрій вже витає у повітрі, і душа співає! Тож, друзі, запрошую всіх слухати і співати разом чудові добрі пісні, що додадуть зимової магії!", - поділилася співачка.

6 січня: Анна Ходоровська

Затишний різдвяний концерт у виконанні колективу переможниці шоу "Голос країни" та голоса телепроекту "Танці з зірками-2021" Анни Ходоровської. В цей вечір в камерній атмосфері Caribbean Club знайомі всім різдвяні композиції зазвучать по-особливому душевно. Last Christmas, Jingle Bells, Happy New Year та багато інших пролунають в джазових, фанкових та навіть R&B аранжуваннях у виконанні віртуозних українських музикантів. А відомі різдвяні колядки колектив представить у несподіваній інтерпретації.

"Я завжди з нетерпінням чекаю зимових свят, щоб зібратися разом і заспівати різдвяні пісні, відчути неймовірну магію й загадати бажання на цілий рік. Дуже чекаємо на зустріч з вами, щоб поринути в атмосферу найдушевнішого свята року!", - розповіла Анна Ходоровська.

7 січня: Dakh Daughters

Документально-музична вистава "Make up" у виконанні актрис Dakh Daughters. Вистава-дзеркало, через яку актриси вдивляються у самих себе. Глядачам делікатно привідкриють мистецьку кухню, приватні історії, з яких потім, виникають вірші, складаються пісні, народжуються вистави.

Make up акторок передається не "фірмовим" гримом - вибіленим обличчям з ляльковим макіяжем, а якістю сценічної присутності, відвертістю перед глядачем. Цей білий покров об’єднує різні характери, різні долі, різне звучання голосу і душі кожної з актрис.

9 січня: Різдвяні пісні у виконанні джазового оркестру

Різдвяний вечір для поціновувачів оркестрового джазу та епохи свінгу від Aniko Dolidze Big Band. Сімнадцять провідних джазових українських музикантів на чолі з чарівною Аніко Долідзе представлять гостям концерт-холу святкову програму Merry Swinging Christmas.

На концерті пролунають різдвяні пісні в класичних свінгових аранжуваннях, а також хіти Оркестру Глена Міллера з трофейного кіно "Серенада Сонячної долини", які стали символами Нового року та Різдва.

11 січня: BÁLLI

Молода співачка BÁLLI, яка відома широкій аудиторії завдяки участі у популярному талант-шоу "Голос країни", представить програму "Різдво in da Kyiv". Артистка презентує українські різдвяні колядки в авторських обробках, що набули нового звучання, а також авторські, святкові композиції.

Співачка зізналася, що давно мріяла зіграти Різдвяну програму повним складом: "Я вже давно виношувала ідею зробити такий концерт, згадати забуті колядки, а також надати нове звучання вже відомим. Зима - моя улюблена пора року, я дуже люблю новорічні свята і вони мене надихають на написання тематичних композицій. Саме тому ми зіграємо і декілька авторських пісень. Концерт буде наповнений родинним теплом та радістю!".

13 січня: Tabakov

Різдвяні концерти - одна із незмінних традицій співака Павла Табакова, який віднедавна виступає під сценічним іменем Tabakov. В цей раз переможець популярних телепроектів "Шанс" та "Голос країни" представить нову програму "Різдвяна ніч".

Tabakov з музикантами вже готують різдвяні прем’єри, якими обов’язково потішать слухачів на святковому концерті. Окрім уже знаних авторських колядок "Колискова", "Різдво для двох", "Коляда-колядка", "Щасливе Різдво", "Покотилась зірка з неба", "Мирне Різдво", під час концерту прозвучать і традиційні колядки та щедрівки у несподіваних аранжуваннях. Не обійдеться і без романтичних хітів Табакова "Тільки ти моя", "Ти танцюєш одна", "В тобі моя любов", "Така зима", "Любов жива" та інших. А ще, співак обіцяє заколядувати на семи мовах! Попурі колядок народів світу - родзинка святкової програми.