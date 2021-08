Куди сходити у серпні: концерти, еротичне вар’єте, тематичні шоу та гумор у Києві

12 серпня: стендап "Наше літо"

Cтендап-вечір від "Ukrainian Stand-Up Agency" – це сміливий та відвертий гумор про те, що відбувається з нами і навколо нас. Знайомі життєві ситуації, курйози, проблеми та теорії їх смішного вирішення.

На одній сцені зберуться 7 супер-коміків, відомих глядачам за такими ТВ-шоу, як "Розсміши Коміка", "ГудНайт Клаб", "Стендап ШОУ", "Комік на мільйон" та іншими: Іван Жорноклей, Сергій Степанисько, Андрій Бережко, Максим Давиденко, Артур Петров, Денис Корабльов та Святослав Марченко. Коміки поділяться з глядачами своїми думками та емоціями, які не залишать байдужим нікого.

13, 20 та 27 серпня: вар'єте-шоу "Рояль"

Відверте та видовищне вар'єте "Рояль" з’явилось у Києві у 2019 році. З того часу шоу підкорило тисячі глядацьких сердець – творці шоу досягли своєї цілі та довели, що за кабаре не обов'язково їхати до Франції, вони створили маленький Париж у центрі Києва.

"Шоу "Рояль" – це експеримент, який вдався! Ми завжди спостерігаємо за нашим глядачем і щасливі бачити їхні посмішки та чути бурхливі оплески. Ми раді, що робота всієї приголомшливої та професійної команди може дарувати красу і радість в такий непростий для всіх період. Приходьте та насолоджуйтесь моментом разом з артистами вар'єте", – поділилася режисер та хореограф-постановник шоу Катерина Тришина.



14, 18, 25 та 30 серпня: вистави театру-студії імпровізації "Чорний квадрат"

Комедійні вистави від "Чорного Квадрату" – чудовий варіант відпочинку для тих, хто полюбляє поєднувати театр зі смачною вечерею за келихом улюбленого напою. Запрошуйте найрідніших та відправляйтесь заряджатися позитивними враженнями.

На серпень для гостей приготували таку театральну програму: 14 серпня – "Ти моє ВСЕ", 18 серпня – "Новорічний кекс", 25 серпня - "Хто кого хоче…?", 30 серпня – "Гола правда". Опис кожної вистави можна знайти на сайті. Вистави виконуються російською мовою.

15 серпня: Yiddish Jazz Show у виконанні співачки GOLDA та Freedom Ballet

15 серпня у Caribbean Club відбудеться Yiddish Jazz Show – музична вистава з елементами імерсивного театру, де гість одночасно і глядач, і герой дійства. Ідеолог проєкту – співачка GOLDA (Тетяна Амірова) – з дитинства знайома з цими піснями, їх віковою історією та особливим характером. У компанії з топовими українськими джазовими музикантами GOLDA знаходить нове прочитання забутим пісням, вдихає в них свіжість та змушує полюбити ці пісні навіть тих, хто до сих пір був зовсім не знайомий з єврейською культурою.

"Тільки тут вас нагодують, напоять, зводять на ринок і ще одружать на додачу – все в кращих традиціях одеських двориків. Ми буквально запрошуємо вас у нашу квартиру в гості. Посидимо разом на кухні, заглянемо в таємні кімнати, пострибати на дивані та просто поговоримо по душах. Все це в супроводі живого джаз-бенду і чудовою GOLDA", - розповідає режисер-постановник шоу Павло Бондаренко.



16 серпня: концерт-спектакль "Легенда Едіт"

Едіт Піаф називають національним надбанням Франції та символом французького шансону, а її пісні люблять й співають в усьому світі. 16 серпня в Caribbean Club відбудеться концерт-спектакль "Легенда Едіт" у виконанні солістки "Notre Dame de Paris" Наталі Пічкур, присвячений видатній співачці. У програмі концерту гості почують найвідоміші пісні Едіт Піаф, а також найперші композиції, які виконувала легенда французького шансону ще на вулиці.

"Образ Едіт Піаф не вписується в загальноприйняті рамки шоу-бізнесу. Вона повна протилежність виконавцям і секс-символів того часу, таким як Мерлін Монро, Марлен Дітріх та Джуді Ґарленд. Що ж тоді зробило Едіт Піаф легендарною? Відповідь одна – голос. Неповторний магічний голос, який підкорив весь світ і змусив закохатися в неї", - каже Наталі Пічкур.

17 серпня: спеціальний показ фільму "Вусатий фанк"

17 серпня відбудеться спеціальний показ фільму "Вусатий фанк" з англійськими субтитрами, а також зустріч з творчою командою. Глядачів запрошують зануритися в атмосферу ностальгії та послухати музичні скарби за допомогою сучасної концертної техніки.

"Вусатий фанк" – документальна стрічка про один з найяскравіших періодів української популярної музики: історія про забуті мелодії та ритми української естради. "Смерічка", "Березень", "Дзвони", "Водограй", "Мрія", "Світязь", "Жива вода", "Візерунки шляхів", "Арніка" – ці ансамблі збирали стадіони та багатотисячні зали, однак сьогодні їхні пісні майже забуті. Усі співають "Червону руту", але тоді, у 70-ті, подібних пісень було дуже багато.



19 серпня: триб’ют-шоу "ELVIS Presley"

19 серпня відбудеться триб’ют-шоу "ELVIS Presley" у виконанні гурту "Руки‘В Брюки". Музиканти виконають найкраще та улюблене з творчості легендарного артиста. До гурту "Руки‘В Брюки" приєднаються чарівні бек-вокалістки Анна та Юлія Майовецькі, а також гітар-майстер Андрій Кудасов.

Наживо пролунають безсмертні хіти та популярні композиції короля рок-н-ролу: від "Blue suede shoes" та "Can’t help falling in love" до "Jailhouse Rock" та "Love Me Tender". А також довгоочікуваний подарунок для всіх фанатів рокенрольних танців – відкриття танцювальної зони.

21 серпня: SpeakEasy Jazz

Камерний ретро-вечір SpeakEasy Jazz від творців шоу "Епоха Джазу" з новою програмою "В ритмі бугі". Шоу створили справжні експерти вінтажної культури – віртуозні музиканти та артистичні танцівниці. Гості вечора поринуть у дивовижну мандрівку в часи Америки початку 20-го століття.

У програмі вечора легендарна музика "золотої ери джазу": гарячий джаз Флетчера Гендерсона та Фетса Воллера, шедеври Бенні Гудмена, Каунта Бейсі, Кеба Келловея, Джина Крупи, Куті Вільямса та музика біг-бендів. Танцювальне джаз-кабаре представить теп, автентичний джаз, лінді хоп, бугі-вугі, блюз та мамбо.

23 серпня: концерт AVDYSH

23 серпня в Caribbean Club відбудеться live-презентація нового проєкту AVDYSH. Колектив представить проникливу програму "The way to liberation" та вперше виконає пісні, які увійдуть до дебютного альбому. У глядачів буде можливість поринути у сучасний джазовий світ та почути його в незвичному вигляді, та ще й українською мовою.

AVDYSH – молодий український контемпорарі-джаз проєкт, який музиканти презентували на початку року, випустивши композиції "Вночі" та "Колисанка" разом з live-відео.

"Дуже хочеться запросити вас усіх на перший сольний концерт нашого проєкту. Впевнена, що кожен знайде в нашій музиці щось своє, надзвичайно рідне й близьке серцю. Вечір буде магічним, щирим, натхненним, емоційним і яскравим. Передчуваю щось надзвичайно особливе… будемо дивувати!" – поділилася фронтвумен проєкту Катерина Авдиш.

26 серпня: концерт KADNAY

26 серпня гурт KADNAY знову порадує своїх прихильників запальним live-виступом та зіграє літній концерт "Теплий Live". KADNAY завжди вміло дивують публіку своїми унікальними шоу-програмами, і "Теплий Live" не буде виключенням. На концерті пролунають улюблені та відомі пісні артистів в новому аранжуванні, в іншій обробці та з новим прочитанням.

"Навіяний теплим літнім вітром, відкритими серцями і гострим відчуттям любові…Так пролунає наш "Теплий Live". Приходьте в Caribbean Club, щоб побачити шоу наживо, відчути неймовірну музичну атмосферу, перейнятися любов’ю та зігрітись на нашому теплому live-концерті", - поділився фронтмен гурту Дмитро Каднай.



31 серпня: шоу "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом"

Улюблене шоу київських меломанів та гостей столиці "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом продовжує" радувати шанувальників своїми концертами. Щомісяця гостей запрошують пізнавати джаз разом з Олексієм Коганом та віртуозними музикантами Jazz in Kyiv Band в камерній атмосфері Caribbean Club.

Гості шоу дізнаються від Олексія Когана невигадані історії створення легендарних джазових композицій: цікаві факти та спогади про їх творців, випадки з життя джазменів та цілих джаз-бендів.