ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зірка легендарного серіалу "Пуститися берега" їде до Києва

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 серпня 2021 17:13
Зірка легендарного серіалу "Пуститися берега" їде до Києва Джанкарло Еспозіто (фото: прес-служба Comic Con Ukraine)
Автор: Lite

Зірка легендарного серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad), чотириразовий номінант на "Еммі" Джанкарло Еспозіто їде до Києва. В Україні актор візьме участь у фестивалі Comic Con Ukraine 2021, який відбудеться на арт-заводі "Платформа" з 4 по 5 вересня.

Про це LITE розповіли у прес-службі фестивалю.

Саме Еспозіто подарував всесвіту серіалів "Пуститися берега" і "Краще дзвоніть Солу" одного з найбільш харизматичних лиходіїв. Погодьтеся, неможливо уявити епопею Гайзенберга й Пінкмана без антагоніста Фрінґа.

Так само немислимо й те, що головний лиходій Far Cry 6 постане на конвенції в усій своїй "диктаторській" красі, але це так. Ба більше - фанатів чекатиме фото- і автограф-сесія c актором.

Зірка легендарного серіалу &quot;Пуститися берега&quot; їде до Києва

Джанкарло Еспозіто (фото: wikipedia.org)

Окрім зустрічі з Ґуставо "Ґусом" Фрінґом із "Пуститися берега", фанів попкультури чекатимуть два дні справжніх гіковських розваг:

  • масштабне Cosplay- та Cover Dance-шоу
  • найбільша в країні алея художників
  • знайомство з моделлю Леді Дімітреску з відеоігри Resident Evil: Village Геленою Манковською
  • ігрові турніри
  • музична сцена, де серед хедлайнерів - творці саундтреку до "Відьмак 3" Percival, автор чуттєвих каверів на KAZKA кореєць Song Wonsub та колаба Aghiazma з Super Sus
  • величезний тематичний маркет

А також офіційні стенди від компаній кінопрокату й ігрових розробників, зона настільних ігор і безліч вражаючих фотолокацій.

Читайте також про те, яких артистів чекати на "найспекотнішому" фестивалі Києва White Nights Festival. Africa.

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Магучіх вперше прокоментувала фото з росіянкою: "я дуже шаную українських воїнів"
Магучіх вперше прокоментувала фото з росіянкою: "я дуже шаную українських воїнів"