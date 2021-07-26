Міжнародне визнання і театр на сцені: Аріна Домські вразила фактами про своє Opera Show

1. Opera Show - це прекрасна музика і "вершки" натхненних мелодій видатних композиторів-класиків, а також сучасне шоу, видовищний компонент якого збудований за принципом оперно-театральної сцени. Кожен номер має сюжет, драматургію та індивідуальне прочитання, яке втілене в костюмі, декорації та відеоінсталяціях.

2. Жанр classical crossover на початку 90-х років минулого століття виник в якості окремого чарту в журналі Billboard і як самостійна номінація премії Grammy. Згідно з дослідженнями, на сьогодні - ця музика має найбільшу вікову аудиторію.

3. Кожна композиція стилю classical crossover в Opera Show створена з урахуванням особливостей деяких властивостей сучасної культури і психологічних механізмів її сприйняття.

Аріна Домскі покаже в Києві своє шоу Opera Show (фото: instagram.com/arinadomski)

4. Саму Аріну Домські називають сопрано нового покоління, на сьогоднішній день вона єдина представниця жанру classical crossover не тільки в Україні, а й Східній Європі.

5. З концертною програмою Opera Show співачка побувала на гастролях у Німеччині, Іспанії, Люксембурзі, Греції, Казахстані, Туреччині, Дубай, Лівані, Гонконзі та Китаї. А в січні 2018 її Opera Show було удостоєно арабської міжнародної премії в галузі мистецтва Dubai "DIAFA Awards" за популяризацію класичної музики в сучасному світі.

6. Однією з головних особливостей Opera Show Аріни є оригінальний репертуар, який докорінно відрізняється від музичних композицій інших відомих представників жанру classical crossover.

7. Для шоу було створено більше 100 костюмів, перук і головних уборів, над якими працювала ціла команда театральних майстрів. І все це ексклюзивна ручна робота.

8. Оригінальний реквізит є продовженням театральних традицій. На його виготовлення пішло близько півроку. Найскладнішою було виготовлення птиці Алконост, на цю роботу майстри витратили більше 100 годин.

9. Трупа. У шоу задіяний оркестр з 24 музикантів, артисти хору і балету.

10. Opera Show Аріни Домські - новий формат театральної постановки, який успішно апробований в Україні та за кордоном.