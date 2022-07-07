"Раша, гудбай". Вєрка Сердючка дасть благодійний концерт: де і коли

На концерті в тому числі прозвучить нова інтерпретація відомої скандальної пісні "Dancing Lasha tumbai", з якою Сердючка посіла 2 місце на Євробаченні у 2007 році.

Після повномасштабного вторгнення Андрій Данилко замінив слова приспіву, і тепер пісня має офіційну назву "Dancing Russia goodbye".

"Я ніколи не співав "Раша, гудбай". Тільки "Лаша". Але тепер лише так і це ще м'яко кажучи", - сказав артист в одному з інтерв'ю.

"Всім відомо: гумор продовжує життя, а благочинність наближає перемогу! Не пропустіть можливість допомогти Україні та зарядитись позитивом", - коментують організатори.