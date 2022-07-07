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"Раша, гудбай". Вєрка Сердючка дасть благодійний концерт: де і коли

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Lite

Вєрка Сердючка дасть великий благодійний концерт на підтримку українців з постраждалих регіонів і воїнів ЗСУ.

Виступ суперзірки відбудеться просто неба 22 липня в Osocor Residence, а увесь прибуток з проданих квитків буде передано у благодійні фонди.

На концерті в тому числі прозвучить нова інтерпретація відомої скандальної пісні "Dancing Lasha tumbai", з якою Сердючка посіла 2 місце на Євробаченні у 2007 році.

Після повномасштабного вторгнення Андрій Данилко замінив слова приспіву, і тепер пісня має офіційну назву "Dancing Russia goodbye".

"Я ніколи не співав "Раша, гудбай". Тільки "Лаша". Але тепер лише так і це ще м'яко кажучи", - сказав артист в одному з інтерв'ю.

"Всім відомо: гумор продовжує життя, а благочинність наближає перемогу! Не пропустіть можливість допомогти Україні та зарядитись позитивом", - коментують організатори.

Нагадаємо, нещодавно Данилко розкрив, чому у нього немає сім'ї.

А перед цим один з найпопулярніших артистів розніс російську журналістку, назвавши її "дупою з очима".

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Верка Сердючка