Кейт Міддлтон, Меган Маркл, Принцеса Діана та інші: 10 суконь з червоних килимових доріжок в дусі весільних

Образи наречених з королівських сімей вражають. Сукня Кейт Міддлтон від Alexander McQueen, Меган Маркл від Givenchy, принцеси Діани зі шлейфом - всі вони стали легендарними і надихнули не одну дівчину на вибір вінчального вбрання. Але часом при виходах у світ черниці виглядають настільки урочисто, що їх вбрання теж можуть зійти за весільні.
Пропонуємо помилуватися найстильнішими з них тих, хто в пошуку ідеального образу для одруження.
Тренди весільної моди давно вийшли за межі розкішних суконь"принцеси". Стильні наречені часто вибирають брючні костюми, міні-сукні, незвичайний крій і все розмаїття відтінків. Тому вбрання Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принцеси Діани, принцеси Беатріс і принцеси Софії, які вони демонстрували на червоних доріжках і урочистих випадках, можуть стати справжнім натхненням для майбутніх наречених.
Розкішні образи в дусі весільних (фото: nstagram.com/dukeandduchessofcambridge; instagram.com/sussexroyal; instagram.com/prinsparet)
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