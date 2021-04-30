Кому не можна голодувати: ендокринолог дала докладний список

Всі знають, що практикувати інтервальне голодування не можна вагітним жінкам і годуючим мамам, а також дітям. Але, крім них, є ще цілий список людей, яким фахівці з харчування теж не рекомендують голодування.
Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Горігор'єва.
"Якщо сумніваєтеся, чи можна вам ІГ з урахуванням стану і скарг, порадьтеся з фахівцем", - порадила Катерина.
При подагрі, ЦД 2 типу, прийомі деяких лікарських засобів є нюанси, тому самостійне ІГ не рекомендуетя, але під контролем лікаря в темі можна пробувати.
При гіпотиреозі, АІТ - можна спробувати, якщо немає синдрому субклінічної Надниркової дисфункції і ви скомпенсовані по основних дефіцитах.
При патологіях жовчного міхура (ЖП) можна практикувати ІГ, якщо дотримуються певні стратегії.
"Під патологіями маю на увазі застій жовчі, суспензія, пластівці і сладж в ЖП і відсутність ЖП внаслідок операції. При каменях в жовчному-ІГ протипоказано", - додала Катерина.⠀
1. достатня кількість жовчі,
2. нормальна плинність,
3. адекватний жовчевідтік.
Тільки після їх нормалізації можна практикувати інтервальне голодування, поступово збільшуючи проміжки між їжею.
"Стратегії ІГ при патологіях ЖП:
- Дотримуйтеся протизапальних протоколів харчування: палео, палео АІП, кето, ЕПІ палео. Підбираються індивідуально лікарем.
- Під час ІГ допустимі корисні жири 1-2 ч. л. на добу як профілактика застою жовчі.
- Адекватний водний режим, особливо в період ІГ", - порадила Григор'єва.
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