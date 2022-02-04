"Мадам Павутина": зірка "50 відтінків сірого" захотіла стати супергероїнею

Після величезного успіху "Людини-павука: немає шляху до дому" Sony планує розширити свій всесвіт персонажів Marvel. Для цього вирішили запросити зірку "50 відтінків сірого". Наразі актриса веде переговори про те, щоб зіграти головну роль у фільмі "Мадам Павутина".

У коміксах Мадам Павутина зображена як паралізована жінка похилого віку і тому вона була підключена до системи життєзабезпечення, схожої на павутину. Через свій вік і стан здоров'я Мадам Павутина ніколи активно не боролася з жодним лиходієм, але допомагала в цій справі Людині-павуку. Повідомляється, що через її екстрасенсорні здібності вона, по суті, є версією Доктора Стренджа від Sony.

Режисером виступить відома за постановкою серіалу "Спадкоємці" Ес Джей Кларксон. Сценарій напишуть Метт Сазама та Берк Шарплесс, які працювали над "Морбіусом" з Джаредом Лєто.