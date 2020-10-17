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Меган Маркл і принц Гаррі показали перші офіційні портрети після зречення від королівських обов'язків

Автор: Ольвія Агаркова

Герцоги Сассекські позували для спеціального проекту видання Time

Меган Маркл і принц Гаррі ще взимку склали королівські повноваження і вирушили у "вільне плавання". З тих пір офіційних фото герцогів Сассекських не було на просторах Мережі. Але подружжя вирішило знову заявити про себе і долучитися до важливого суспільного проекту. І ось, впливове американське видання опублікувало перші офіційні портрети Меган Маркл і принца Гаррі.

Подружжя взяла участь у фотосесії для журналу Time. Зйомка відбулася в особняку герцогів Сассекських в Монтесіто (США). Автором знімків став фотограф Метт Сейлз.

Чорно-білий фотосет був приурочений до виступу пари на віртуальному саміті TIME100 - "Проектування кращого світу".

"Герцог і герцогиня Сассекські є одними з найвпливовіших людей в світі. Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати з ними, щоб привернути увагу до важливих тем і знайти реальні рішення деяких актуальних проблем нашого часу", – зазначив директор TIME100 Дан Максаи.

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Меган Маркл і принц Гаррі для журналу Time (фото: instagram.com/royaladdicted_new)

Крім того, Меган Маркл долучилася до проекту видання Fortune і взяла участь у їх саміті, де обговорили вплив соцмереж на психіку людей, активність в Instagram, а також торкнулася теми сім'ї і важливості прийняття вольових рішень, навіть якщо вони йдуть в розріз з думкою громадськості.

Нагадаємо, що раніше Меган Маркл і принц Гаррі дали згоду на зйомки в реаліті-шоу про своє життя в США і підписали договір з популярним стримінговим сервісом Netflix.

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Новини України Меган Марклпринц Гаррі