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Молода українська співачка SOWA показала ніжний кліп: дивіться пристрасне відео

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 16:24
Молода українська співачка SOWA показала ніжний кліп: дивіться пристрасне відео SOWA (фото: instagram.com/sowa_singer)
Автор: Lite

SOWA показала кліп на свою нову пісню "Лате"

Молода українська співачка SOWA (Діана Горбяк) показала кліп на пісню "Лате", який став ще однією сходинкою у кар’єрі для артистки.

"Робота над цим кліпом стала для мене чимось абсолютно новим та навіть експериментальним. Нові образи, нова знімальна команда, яка побачила мене зовсім з іншої сторони. Самі зйомки відбувались дуже легко та швидко, зізнаюсь чесно, навіть не очікувала на таку командну роботу. Я б це назвала такою своєю фешн історією. Уявіть собі: яскраві образи, цікава сюжетна лінія та в основі всього наша надзвичайно тепла пісня. Повірте, вам варто це побачити!" - коментує співачка.

Молода українська співачка SOWA показала ніжний кліп: дивіться пристрасне відео

SOWA (фото: instagram.com/sowa_singer)

Зйомки відео роботи відбувалися у Києві. Першочерговий акцент робили саме на неординарній ідеї у відео. Саме тому режисером кліпу став DVIZHON. Він створював відео для Христини Соловій, Олега Скрипки, KHAYAT багатьох інших українських зірок.

"Коли я вперше послухав цю пісню, мені здалось, що замість "лате" в пісні використовується слово "мулате". Це стало поштовхом до ідеї, яку зараз можуть бачити глядачі", - каже кліпмейкер.

Новий кліп співачки SOWA

Сьогодні Діана вже працює над новим синглом та обіцяє інтригувати свого глядача надалі.

Раніше ми писали, що Орест Галицький закликав танцювати у новій крутій та позитивній пісні.

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