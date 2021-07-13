Нам всім потрібні обійми: вийшов трейлер дебютного фільму Каті Царик

Про що фільм "Обійми мене"

Прокинувшись, одного ранку, молода жінка відчуває глибоку самотність, яку в силах розрушити лише обійми її коханого чоловіка. Не отримавши їх, вона втікає на один день з дому. Відчуваючу гостру потребу бути захищенною, вона бігає столицею, не в силах втамувати свій душевний біль, який на рівні зі справжніми життевими проблемами виглядає як маячня. Вона змінює маршрути з шаленую надією знайти втіху в обіймах першого зустрічного, ним стає колишній коханець, з яким вона не бачилась багато років...

"Цей фільм про самотність у відносинах. Кожен з нас потребує підтримки, уваги, турботи, в тому, щоб бути почутим і в почутті захищеності, яке може дати одна проста дія – обійми близької людини. Нам всім потрібні обійми. Ось про це цей фільм", - коментує Катя.



За словами режисерки, першим поштовхом до написання сценарію став калейдоскоп неприємних подій в її житті, одним з яких стала втрата батька.

"Відчуття порожнечі і самотності від того, що не стало твого найближчого захисника, було найпершим і дуже сильним. І в той момент, коли я дуже потребувала підтримки, коли мені необхідно було трохи більше уваги, в моїй родині, у моїх друзів відбувався вихор подій. Я спостерігала, що відбувається всередині мене, навколо мене, в чужих сім'ях, у друзів, і прийшла до одного простого висновку – ми всі потребуємо в одній простій дії – в обіймах. Коли я завершила написання сценарію, він здався мені занадто особистим, зрозумілим тільки мені, хоча, звичайно, в ньому був якийсь мій крик душі. Першим, кому я показала текст, став мій чоловік. Коли він прочитав, то подивився на мене і сказав: "Я хочу, щоб ти це зняла". І це була перша така підтримка", - говорить вона.

Режисерка Катя Царик

Але приступити до зйомок Царик змогла тільки в 2019 році. Кастинг на роль головної героїні тривав понад три місяці, і в той момент, коли всі актори були затверджені, зйомки ледь не довелося відкласти. Одна з ключових сцен фільму відбувається в метро, ​​але через пандемію коронавірусу режисер і продюсери не могли отримати дозвіл на допуск знімальної групи в депо.

"Продюсери просили мене перенести цю сцену на іншу локацію, але для мене це було неможливим. Метро не було просто локацією, це місце мало і несло в собі певний сенс. Метро було метафорою життя. Буквально в останні хвилини, коли я вже готова була зовсім відмовитися від цієї сцени, якимось чарівним чином ми все-таки отримали дозвіл на зйомки в депо метро, ​​і в підсумку зняли сцену", - розповіла Царик.

Кадр з фільму Каті Царик "Обійми мене"

Додамо, що фільм "Обійми мене" був показаний в рамках кінофестивалю "Молодість". На широкий екран короткометражна історія про самотність вийде взимку 2022 року.

Кадри з фільму і зі зйомок "Обійми мене"