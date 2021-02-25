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Нереальна: Світлана Лобода в шубі і шкіряних штанях підкорила фанатів новою зачіскою

Автор: Styler

Співачка Світлана Лобода демонструє зимовий лук: шуба, шкіряні штани і ботфорти. Співачка підкорила шанувальників стрункою фігурою і новою зачіскою і спантеличила простим питанням.

Знімок вона виставила у своєму Instagram.

Співачка стоїть на тлі засніженого зимового міста і посміхається в камеру. Багато фоловерів помітили, що у Світлани набагато коротше волосся - мабуть, до весни захотілося змін. Подовжене каре з чубчиком співачці дуже до лиця. Шанувальники назвали Світлану "просто нереальною".

"Люблю це місто, хто скаже, де я?", - запитала Лобода у фанів.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Шанувальники стали гадати, де знаходиться їхня улюблена співачка, багато хто вирішив, що вона в Києві, а хтось пожартував, що співачка позує на тлі Лос-Анджелеса. Де вона знаходиться, Світлана поки не зізналася.

Нагадаємо, Лобода нещодавно похвалилася подарунком від коханого: він засипав квітами співачку та її маляток, але ім'я свого нового чоловіка вона не називає, як і не показує його знімків.

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Новини України Лободапевецстиль
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