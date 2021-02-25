Нереальна: Світлана Лобода в шубі і шкіряних штанях підкорила фанатів новою зачіскою

Співачка стоїть на тлі засніженого зимового міста і посміхається в камеру. Багато фоловерів помітили, що у Світлани набагато коротше волосся - мабуть, до весни захотілося змін. Подовжене каре з чубчиком співачці дуже до лиця. Шанувальники назвали Світлану "просто нереальною".

"Люблю це місто, хто скаже, де я?", - запитала Лобода у фанів.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Шанувальники стали гадати, де знаходиться їхня улюблена співачка, багато хто вирішив, що вона в Києві, а хтось пожартував, що співачка позує на тлі Лос-Анджелеса. Де вона знаходиться, Світлана поки не зізналася.