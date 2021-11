Листопадові розваги: найцікавіші та найяскравіші івенти в Києві

Caribbean Jazz Dinner Show від Freedom Jazz

Коли? 4, 11, 18, 26 листопада.

Де? Caribbean Club, вул. С. Петлюри, 4.

Скільки? 490-1490 грн.

Freedom Jazz girls band знову готують щось вибухове і феєричне. На цей раз це серія видовищних музичних шоу під назвою "Кабаре", де можна буде побачити найяскравіші номери за всю історію колективу. Самі джазетки розповідають, що гостей чекають і фрагменти легендарних мюзиклів, і міні-спектакль з жіночим гумором, і світові танцювальні хіти.

За режисуру дійства відповідає неповторна Олена Коляденко.



Tale Of Us

Коли? 6 листопада.

Де? M82, вул. Межигірська, 82.

Скільки? Від 1300 грн.

Завдяки старанням Bulldozer Group, White Nights та MaxArt до Києва знову заїдуть творці найпристраснішого та водночас найзворушливішого техно - італійський електронний дует Tale Of Us. До столиці хлопці везуть повний ексклюзив - нову особливу програму. Перша ластівка з неї - інтерпретація легендарного творіння Ханса Циммера Time. Компанію зірковому дуету у столиці складуть COLYN та Off Night.



Salome tech

9 листопада в столиці за підтримки Українського культурного фонду запрем’єрять унікальну мультимедійну містерію Salome tech. У ній глядачі дізнаються нову варіацію знаменитої історії Соломії. Salome tech створили за мотивами опери Ріхарда Штрауса, написаної на основі п’єси Оскара Уайльда - "Саломея".

Новаторське масштабне шоу поєднає в собі оперу, електронну музику, відеомепінг та світлове шоу.



Dakh Daughters Band

Коли? 11 листопада.

Де? Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Скільки? 290-1450 грн.

Сім талановитих дівчат із фрік-кабаре Dakh Daughters Band покажуть у Києві новий музично-театральний проєкт "Коли я була Алісою". Артистки створили його за мотивами новел Льюїса Керолла "Аліса в Країні Чудес" та "Аліса в Задзеркаллі" та за його допомогою проведуть глядачів крізь дивовижно-казковий світ Аліси.



Love'n'Joy

Коли? 17 листопада.

Де? Pepper's Club, вул. Московська, 8, корпус 7.

Скільки? 320-390 грн.

Вони майстерно поєднують інді-рок із психоделічним звучанням 60-х. Їхню музику люблять і знають у Німеччині, Швейцарії, Польщі, Чехії, Австрії та Франції. У листопаді на сцені нового музичного пабу Pepper's Club зіграє психоделік-тріо Love'n'Joy.



"Гучний двіж" до Дня студента

Коли? 17 листопада.

Де? Теплий Ламповий, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Скільки? 150-200 грн.

17 листопада - День студента. Цього вечора гучне свято буйної молодості, зарядженої ендорфінами музики, спраги життя і великих звершень у київському клубі "Теплий Ламповий" влаштують гурти квіткіс, Джеронімо і ШВЫ - команда, в якій співає дочка Олі Полякової - Маша.



ALLOISE

Коли? 18 листопада.

Де? Pepper's Club, вул. Московська, 8, корпус 7.

Скільки? Від 250 грн.

Говоримо про стильну попмузику із досконалим вокалом - відразу ж згадуємо про магнетичну ALLOISE. У листопаді артистка дасть камерний концерт, де представить програму з улюблених та нових композицій. Спеціальним гостем осіннього лайву стане молодий та перспективний виконавець OTOY, який об’єднує у своїх треках треп із тріп-хопом.



Мотор'ролла

Коли? 19 листопада.

Де? Docker-G pub, вул. Ігорівська, 13/5.

Скільки? 175-700 грн.

Легендарна група з Хмельницького, яка радує нас хітами вже понад 25 років. Сьогодні виступи Мотор’ролла складаються з усіма улюбленими хітами та абсолютно нових пісень.

Серед останніх - свіжа пісня "Квіти Рути", натхненна треком "Locked Out Of Heaven" американського артиста Bruno Mars. Не пропустіть осінній концерт легендарних рокерів, щоб одними з перших почути її наживо.