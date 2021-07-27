Маша Полякова виправдалася за матюки в піснях: "бунтуємо проти сексизму і ейджизму"

Маша Полякова нещодавно дала перший виступ разом зі своїм панк-рок-гуртом "Шви". При цьому 16-річна дочка української співачки Олі Полякової використовувала в піснях матюки, що сподобалося не всім користувачам мережі.

Мати запитала у дочки, проти чого вона бунтує, і дівчина розповіла про це на камеру, перебуваючи в басейні на віллі у Франції.

"Ми бунтуємо проти сексизму і ейджизму. Тому що, наприклад, як показує сексизм в нашій країні, мені багато написали, чому дівчинка і матюкається? А чому хлопчикам можна матюкатися? У них більше свободи або щось ще такого? Я не розумію, який забобон, що дівчина не повинна матюкатися ", - заявила Маша.

Вона також зазначила, що вона виступає проти ейджизму. У мережі їй також багато писали, що їй рано ще виставляти на показ, то що вона публікує.

"А в 50 років мені буде не рано? Буде вже пізно. А в 18 теж, ти вже доросла, тобі вже пізно. Коли у нас є час, що ми можемо що-небудь робити? Його немає. Тобі або занадто рано, або вже занадто пізно. Виходить, що немає правильного часу і віку, щоб просто бути собою", - додала вона.

Користувачі мережі прокоментували її висловлювання.