Маша Полякова виправдалася за матюки в піснях: "бунтуємо проти сексизму і ейджизму"
Маша Полякова нещодавно дала перший виступ разом зі своїм панк-рок-гуртом "Шви". При цьому 16-річна дочка української співачки Олі Полякової використовувала в піснях матюки, що сподобалося не всім користувачам мережі.
Дівчина прокоментувала хвилю Хейта на свою адресу в новому відео Олі Полякової, яке вона опублікувала в Instagram.
Мати запитала у дочки, проти чого вона бунтує, і дівчина розповіла про це на камеру, перебуваючи в басейні на віллі у Франції.
"Ми бунтуємо проти сексизму і ейджизму. Тому що, наприклад, як показує сексизм в нашій країні, мені багато написали, чому дівчинка і матюкається? А чому хлопчикам можна матюкатися? У них більше свободи або щось ще такого? Я не розумію, який забобон, що дівчина не повинна матюкатися ", - заявила Маша.
Вона також зазначила, що вона виступає проти ейджизму. У мережі їй також багато писали, що їй рано ще виставляти на показ, то що вона публікує.
"А в 50 років мені буде не рано? Буде вже пізно. А в 18 теж, ти вже доросла, тобі вже пізно. Коли у нас є час, що ми можемо що-небудь робити? Його немає. Тобі або занадто рано, або вже занадто пізно. Виходить, що немає правильного часу і віку, щоб просто бути собою", - додала вона.
Користувачі мережі прокоментували її висловлювання.
- Все правильно сказала;
- Правильно Маша сказала;
- Ну і виховали;
- Які ж все святі. Люди ви себе згадайте в 13-15 років матюкалися всі і не придумуйте, що ні, брехуни. А Ольга велика розумниця і приклад всім мамам. Приймайте своїх дітей такими якими вони є і, якщо вони хочуть бути рокерами трешовими нехай будуть. Ви і тільки ви можете підтримати свою дитину, коли весь світ проти!
- Вся в маму;
- Я раніше нічого не коментувала, але в загальному вважаю говорити нецензурні слова не підходить ні дівчині, ні хлопцеві!
Ми також писали про те, що Маша Полякова звернулася за допомогою до психотерапевта після першого концерту.
Раніше Оля Полякова відповіла хейтерам з приводу лайливої пісні 16-річної дочки.