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Не тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день

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Понеділок 28 червня 2021 14:09
Не тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день Як носити шорти в місті (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто до сих пір вважає, що шорти - це пляжний варіант. Люди просто не знають, як адаптувати їх до носіння в місті.

Стиліст Тетяна Волкова у своєму Instagram показала на прикладах, як носити шорти у Великому Місті.⁣⁣

Як носити шорти влітку 2021

Підбірка стильних, актуальних, елегантних і комфортних образів з шортами. Деякі з них можна надіти на захід або, на роботу, якщо дрес-код дозволяє, і навіть на захід. ⁣⁣

Якщо шорти високі, можна вибрати сміливий топ навіть для міських вулиць.Не тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день

Костюмні шорти цього літа - справжній хіт. Їх рекомендують носити з сорочками і високими підборами.Не тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день

Джинсові шорти давно не вважаються просто пляжним варіантом, тож їх сміливо можна поєднувати і з піджаками, і з сорочками, і з каблуками.

На руці і на щиколотці: стиліст показала 3 варіанти, як носити шовкову хустку цього літаНе тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день

Для прохолодних літніх вечорів запам'ятайте просту комбінацію: светр плюс шорти. Такий союз виглядає стильно і актуально.

Не тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день

Як носити шорти влітку 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раніше Андре Тан розповів, як носити білу сорочку влітку 2021.

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