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Не только на пляж: стилист показала, как носить шорты в городе каждый день

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Понедельник 28 июня 2021 14:09
Не только на пляж: стилист показала, как носить шорты в городе каждый день Как носить шорты в городе (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие до сих пор думают, что шорты - это пляжный вариант. И не знают, как адаптировать их к носке в городе.

Стилист Татьяна Волкова в своем Instagram показала на примерах, как носить шорты в большом городе.⁣⁣

Как носить шорты летом 2021

Подборка стильных, актуальных, элегантных и комфортных образов с шортами. Некоторые из них можно надеть на мероприятие или, на работу, если дресс-код позволяет, и даже на мероприятие. ⁣⁣

Если шорты высокие, можно выбрать смелый топ даже для городских улиц.Не только на пляж: стилист показала, как носить шорты в городе каждый день

Костюмные шорты этим летом - настоящий хит. Их рекомендуют носить с рубашками и высокими каблуками.Не только на пляж: стилист показала, как носить шорты в городе каждый день

Джинсовые шорты давно не считаются просто пляжным вариантом, так что их смело можно сочетать и с пиджаками, и с рубашками, и с каблуками.

На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летомНе только на пляж: стилист показала, как носить шорты в городе каждый день

Для прохладных летних вечеров запомните простую комбинацию: свитер плюс шорты. Такой союз смотрится стильно и актуально.

Не только на пляж: стилист показала, как носить шорты в городе каждый день

Как носить шорты летом 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раньше Андре Тан рассказал, как носить белую рубашку летом 2021.

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