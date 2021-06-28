Не только на пляж: стилист показала, как носить шорты в городе каждый день

Многие до сих пор думают, что шорты - это пляжный вариант. И не знают, как адаптировать их к носке в городе.

Стилист Татьяна Волкова в своем Instagram показала на примерах, как носить шорты в большом городе.⁣⁣

Подборка стильных, актуальных, элегантных и комфортных образов с шортами. Некоторые из них можно надеть на мероприятие или, на работу, если дресс-код позволяет, и даже на мероприятие. ⁣⁣

Если шорты высокие, можно выбрать смелый топ даже для городских улиц.

Костюмные шорты этим летом - настоящий хит. Их рекомендуют носить с рубашками и высокими каблуками.

Джинсовые шорты давно не считаются просто пляжным вариантом, так что их смело можно сочетать и с пиджаками, и с рубашками, и с каблуками.

На руке и на щиколотке: стилист показала 3 варианта, как носить шелковый платок этим летом

Для прохладных летних вечеров запомните простую комбинацию: свитер плюс шорты. Такой союз смотрится стильно и актуально.

Как носить шорты летом 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)