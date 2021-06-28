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Не тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто до сих пір вважає, що шорти - це пляжний варіант. Люди просто не знають, як адаптувати їх до носіння в місті.

Стиліст Тетяна Волкова у своєму Instagram показала на прикладах, як носити шорти у Великому Місті.⁣⁣

Як носити шорти влітку 2021

Підбірка стильних, актуальних, елегантних і комфортних образів з шортами. Деякі з них можна надіти на захід або, на роботу, якщо дрес-код дозволяє, і навіть на захід. ⁣⁣

Якщо шорти високі, можна вибрати сміливий топ навіть для міських вулиць.

Костюмні шорти цього літа - справжній хіт. Їх рекомендують носити з сорочками і високими підборами.

Джинсові шорти давно не вважаються просто пляжним варіантом, тож їх сміливо можна поєднувати і з піджаками, і з сорочками, і з каблуками.

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Для прохолодних літніх вечорів запам'ятайте просту комбінацію: светр плюс шорти. Такий союз виглядає стильно і актуально.

Як носити шорти влітку 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

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