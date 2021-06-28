Не тільки на пляж: стиліст показала, як носити шорти в місті кожен день

Багато хто до сих пір вважає, що шорти - це пляжний варіант. Люди просто не знають, як адаптувати їх до носіння в місті.
Стиліст Тетяна Волкова у своєму Instagram показала на прикладах, як носити шорти у Великому Місті.
Як носити шорти влітку 2021
Підбірка стильних, актуальних, елегантних і комфортних образів з шортами. Деякі з них можна надіти на захід або, на роботу, якщо дрес-код дозволяє, і навіть на захід.
Якщо шорти високі, можна вибрати сміливий топ навіть для міських вулиць.
Костюмні шорти цього літа - справжній хіт. Їх рекомендують носити з сорочками і високими підборами.
Джинсові шорти давно не вважаються просто пляжним варіантом, тож їх сміливо можна поєднувати і з піджаками, і з сорочками, і з каблуками.
На руці і на щиколотці: стиліст показала 3 варіанти, як носити шовкову хустку цього літа
Для прохолодних літніх вечорів запам'ятайте просту комбінацію: светр плюс шорти. Такий союз виглядає стильно і актуально.
Як носити шорти влітку 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Раніше Андре Тан розповів, як носити білу сорочку влітку 2021.