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У помідорах і супі її немає: лікар розповіла, де шукати клітковину, крім добавок

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Середа 07 липня 2021 11:03
У помідорах і супі її немає: лікар розповіла, де шукати клітковину, крім добавок Валентина Скороход (фото: instagram.com/valentina.skorohod)
Автор: Тетяна Турчанікова

Клітковина вкрай корисна для здоров'я людини, в щоденному раціоні її повинно бути не менше 25 г. Але, виявляється, набрати 25 г - та ще задачка!

Про це розповіла лікар-мікробіолог Валентина Скороход у своєму Instagram.

Вона порадила заради інтересу порахувати день-два клітковину в раціоні, щоб зрозуміти, як складно її отримати. ⠀

Не шукайте клітковину в супі, її там немає! Хіба що в бобовому. Сідаючи за стіл, кожен раз озирайтеся: скільки клітковини вам належить з'їсти? Я допоможу!

  • Сніданок: яйця, тост, сир, чай - клітковини немає.
  • Обід - картопля з м'ясом, хліб, компот - клітковини немає.
  • Вечеря: салат помідори + огірки, суп, сир - клітковини немає.

Ось в такому стандартному раціоні клітковини немає! Я завжди сідаю за стіл із клітковиною: будь то морква на сніданок, псілліум або горіхи.

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У помідорах і супі її немає: лікар розповіла, де шукати клітковину, крім добавок

Ягоди багаті клітковиною (фото: pexels.com)

Псілліум, наприклад, рекордсмен і просто красень - 85% волокон! Вам не потрібно з'їдати 200 г, і навіть 100 г. досить 1-2 ст. л. і ви отримаєте цільові 25 г. Якщо ви здорові, можна поступово збільшити до 35-50 г / 1ст. л. 3 р. / день. Смачно? Ні. Несмачне желе в роті. Але я і не обіцяла, що буде весело. Зате:

  • покращує відтік лімфи, знижує ризик утворення каменів у жовчному;
  • інсулінорезистентність, при надмірній вазі - знижує глікемічний індекс, + насичення;
  • контролює холестерин.

Дітям теж можна накулінарити з псілліум, якщо овочі не їдять.⠀

Десятки конференцій, сотні слайдів, тисячі слів теорії. Але давайте до справи! Всі справедливо говорять про кишечник! І увага! Дійсно, все починається з вашої мікрофлори. Вона чекає овочів і фруктів, грибів і ягід, дорогі!

Пам'ятайте! Мікрофлора визначає наш настрій: почуття смутку, радості і голоду.⠀

Клітковина, яка завжди у мене під рукою:

  • авокадо,
  • псілліум,
  • горіхи, пекан і волоські - особливо,
  • сочевиця,
  • чіа,
  • яблуко,
  • ягоди влітку.

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