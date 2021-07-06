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Вичерпна відповідь: лікар розповіла невідому правду про захист від сонця влітку

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Вівторок 06 липня 2021 09:09
Вичерпна відповідь: лікар розповіла невідому правду про захист від сонця влітку Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо. Відпустка. Сонце. Захищатися? Або, навпаки, ловити спекотні промені в надії набрати запас вітаміну Д?

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва розставила всі крапки над i у своєму Instagram.

Сонце дійсно активізує утворення власного вітаміну Д. А щоб шкіра не згорала, важливо підтримувати достатній рівень Віт Д - від 70 нг / мл і вище. Верхня межа визначається лікарем, в залежності від ваших індивідуальних даних.⠀

Вичерпна відповідь: лікар розповіла невідому правду про захист від сонця вліткуКрем для засмаги починає діяти не відразу (фото: pexels)

Невідомі факти про захист від сонця

  • Але інтенсивне випромінювання, особливо з 11 до 16 години дня, небезпечно негативними наслідками: зниженням імунітету, ризиком пошкодження очей, шкіри, передчасним старінням.
  • Креми від сонця допомагають захистити шкіру від опіків. Однак, слід звертати увагу не тільки на цифру SPF захисту, але і на склад тюбиків, які ви купуєте. Якщо SPF 50 і більше, зовсім не означає, що ви можете безпечно перебувати під сонцем довгий час.
  • Захисні креми наносяться на велику поверхню тіла, тому важливо, які УФ фільтри використовує виробник в такій косметиці.

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  • Високотоксичні (оксибензон, октиноксат) проникають через шкіру, виявляються в крові, сечі, материнському молоці, часто викликають алергічні реакції. Негативно активні щодо гормонів, особливо репродуктивної системи і щитовидної залози. Починають свою дію тільки через 20-30 хвилин після нанесення.
  • Середньотоксичні (гомосалат, октокрилен).
  • Самі нешкідливі фізичні (мінеральні) фільтри - діоксид титану (titanium dioxide) і оксид цинку (zinc oxide) не здатні проникати через шкіру і не викликають алергії. Немає даних про їх вплив на гормони людини. Починають працювати з моменту нанесення. Але дають білястий відтінок шкіри.
  • Вміст вітаміну А в кремах від сонця не приносить користі. Раніше вважалося, що його додавання профилактує старіння шкіри. Але дослідження показали, що цей антиоксидант під впливом сонячних променів може спровокувати ураження шкірних покривів. Креми з антиоксидантами краще використовувати після сонячних ванн.
  • Ультрафіолетові промені викликають не тільки сонячні опіки. Серед негативних наслідків - ранні зморшки, запалення рогівки, катаракта, пошкодження клітин і ДНК, від яких крему не захищають.
  • Також, чим темніше шкіра, тим гірше в ній синтезується вітамін Д.

Раніше нутриціолог розповіла, як правильно користуватися сонцезахисними засобами.

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