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"Ти не плач": слухайте чуттєву пісню одеських музикантів, написану в перші дні війни

Учасники MU2MOON (фото: прес-служба гурту)
Автор: Lite

Одеський рок-гурт MU2MOON випустив нову чуттєву та сумну пісню "Ти не плач", написану абсолютно спонтанно в один із перших днів війни Росії проти України.

Вокаліст гурту Слава Пітак каже, що композиція народилась, коли він за містом все ніяк не міг заснути перед зміною в ТрО.

"Купа думок і ненависті не давала мені спокою, як, думаю, і всім тоді українцям. В голові все лунало: "Ти не плач, ти не плач". До війни, я написав пісню з англійським текстом, під назвою "I won’t cry", ми з хлопцями декілька разів її вже грали на концертах. Наспівуючи, я зрозумів, що "Ти не плач" дуже сильно підходить по емоціям, настрою та вокалу до "I won’t cry". Побіг з гітарою, олівцем і зошитом в вільну кімнату і почав писати. Текст народився дуже швидко, емоції та страждання я переніс на папір, тому й пісня вийшла дуже справжня!" - коментує фронтмен MU2MOON.

Через декілька днів вокаліст та басист побачились в Одесі на студії та записали інструментальну версію.

А ще через тиждень хлопці зустрілись вже повним складом і записали чотири нових україномовних пісні.

"Наш барабанщик Гліб був мобілізований у Повітряні сили ЗСУ до кінця воєнного положення, тому на всю роботу у нас було буквально декілька днів. Але ми все встигли! Зараз віримо тільки в найкраще і в нашу перемогу!" - каже Пітак.


Текст пісні "Ти не плач":

Ми не хотіли жити так!
Нам не потрібна ця війна!
А наші діти…
Все запитують: "Що таке?
Чому ми не спимо вночі?"

Лягай вже спати, але…

Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!

Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!

І до чого це все!
Знову мало тобі!
Та хіба ти не знаєш?
Українські брати, сильніше в рази,
Коли ти наступаєш!

Все одно ми відстоїмо
Нашу землю усі разом,
Україно-мати,

Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!

Ти не плач!
Ти не плач!
Ти не плач!

Раніше ми писали, що Винник випустив патріотичний альбом.

А перед цим українські зірки записали неймовірно сильний ролик до воїнів ЗСУ, який пробирає до мурашок.

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