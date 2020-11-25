Топ книг для мотивації: Анна Різатдінова розповіла, де черпає натхнення для перемог

Анна Ризатдиновой і Сергій Мельничукудо нещодавно підірвали український шоу-бізнес: парочка зізналася, що у них любов. Подробицями своїх стосунків вони не діляться, але Анна розповіла, що звело їх разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

Також наразі Анна активно веде свій мікроблог, де ділиться найрізноманітнішими корисними порадами з фоловерами. Цього разу вона розповіла про свої улюблені книги, які допомогли не тільки досягти успіху, але і сконцентруватися на тому, щоб його утримати.

Ганна Різатдінова полюбляє корисну літературу (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Топ книг для мотивації.

Осінь - сезон занепаду сил, а книги - крутий спосіб знайти мотивацію.

Коли я готувалася до Олімпійських ігор, то шукала інформацію скрізь. У мене була купа питань: як налаштовуватися на змагання? Як не боятися? І мені було цікаво, як вже відбулися у спорті люди працювали перед змаганнями, які в них були думки в голові. Ділюся з вами книгами, які допомогли мені у всьому цьому розібратися.

"Ментальний атлет"

Цю книгу мені підказала Іриша Блохіна. Ми її довго шукали, але вона була доступна лише англійською мовою. Я могла прочитати, але ще було важливо вловити всі деталі. Прочитала перші сторінки і відразу зрозуміла, що вона мені потрібна. І ми найняли перекладачку, яка перекладала по 1 розділу.

Я дуже рада, що ця книга знайшла мене і стала справжнім селф-коучем. Її написала американський психолог, який зібрав інформацію про олімпійських чемпіонів, склав статистику - в загальному, виконав величезну роботу. Він розповів, як боротися зі страхом перед змаганнями, і вивів систему підготовки. Ця книга допомогла мені повірити в себе і підказала, як боротися зі страхом.

"Роман зі спортом"

З книги "Ментальний атлет" я винесла багато важливих моментів, які додала у власну книгу "Роман зі спортом". Хочу, щоб мої учениці теж дізналися ці секрети. Адже "Ментального атлета" російською мовою не дістати. А також додала багато власних порад, які винесла з своєї довгої спортивної кар'єри. Все, що мені допомагало, робило мене краще, сильнішими, мудрішими - про це розповіла в книзі. Ця відверта історія уособлює мене, мої переживання, недовірливість і багато іншого. І я щаслива, що можу поділитися цим з наступним поколінням спортсменів.

"Золота лихоманка. Як роблять олімпійських чемпіонів"

Я була від нього в захваті, тому що автор не просто міркував про те, що вичитав у інтернеті, він сам був спортсменом і тренером. І дав свої поради, а також взяв інтерв'ю у олімпійських чемпіонів з різних видів спорту. Читаючи її, я дуже надихнулася і повірила, що зможу досягти таких же висот, як і герої книги", - поділилася Анна.

Нагадаємо, Нагадаємо, нещодавно Анна захопила фанатів знімком свого ідеального чоловіка.