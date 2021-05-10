Зебра або леопард: стиліст розповіла, які принти в тренді влітку 2021

Принтовані речі будуть влітку 2021 в тренді, малюнки вибирайте найрізноманітніші, але на хвилі будуть анімалістичні принти, особливо - зебра.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Зоя Паніна.

Вона привела в приклад колажі з модними поєднаннями принтованого одягу і розповіла, що є три групи людей. Одні не люблять малюнки на одязі в принципі, другі - вкрай стримані в поєднаннях принтованих речей, для третіх перешкод немає, вони поєднують все і з усім. І перші, і другі, і треті будуть в тренді цього літа.

Так що якщо ви все ще вважаєте, що клітка і горох не можуть зустрітися в одному образі або переживаєте, що леопард з пітоном "не міксуються", то можете сміливо експериментувати.

"З досвіду можу сказати, що всі люди діляться на 3 групи:

1. Print-free. В їх гардеробах годі й шукати жодного принта, навіть сукні в квіточку. Вони зареклися використовувати всю цю строкатість від слова зовсім.

2. Один принт - в одні руки. Горохова блузка з однотонними брюками - їх норма. Вікторія Бекхем з вами, дівчатка!

3. Принтовані максималісти. Їм завжди мало одного принта. Їм нудно в рамках мінімалізму і хочеться багато уваги і акцентів!",- розповіла Зоя.

Вона підкреслила, що дуже важливо тонко відчувати грань між "стильно" і "перебір".

"Впевнена, в цьому питанні неможливо прийти до єдиної думки. Але якщо ви вирішили грати з принтами по-крупному, то нехай у вашого образу буде загальна ідея, історія або концепція, зрозуміла не тільки вам, але і оточуючим", - розповіла Паніна.

Коли "подружилися" принти великі і принти дрібні.

Поєднання декількох принтів.

Або пітон, або клітина.

Максимально "запринтованні".

Коли принтів багато, але вони виглядають гармонійно.

Пітон плюс зебра теж модно.

І мінімалізм, і максималізм, але не забувайте про почуття міри і стилю (фото: instagram.com/ya_zoya_)