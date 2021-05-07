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Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 11:05
Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021 Яке взуття без каблука вибрати на літо (фото: instagram.com/jimmychoo)
Автор: Тетяна Турчанікова

Жаркий сезон 2021 не обмежує ні любителів каблуків, ні тих, хто віддає перевагу взуттю на плоскому ходу - і те, і інше буде актуальним.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Аня Рибкіна.

"Якщо чесно, я вже й не знаю, що в цьому сезоні протипоказано. Носити можна все, що вам зручно і комфортно. Безумовно, є відверто застарілі моделі, але вони, як правило, ні в які часи не відрізнялися красою і витонченістю", - розповіла стилістка.

Яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

  • Мюлі - класика, якщо потрібно відправитися на більш-менш серйозну зустріч або заїхати в офіс.

Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

  • Домашні тапочки і все, що їх нагадує, взуваємо сміливо, тренд - значить, тренд.

Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

  • Взуття зі шнурками, завязочками і всілякими плетіннями.

Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

  • Балетки знову повернулися, хто сумував за ними?

Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

  • Модель балеток, яка особливо актуальна.

Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

  • Міські шльопанці, зручно і стильно.

Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

  • Лофери і м'які мокасини носять в цьому сезоні як зі шкарпетками, так і без шкарпеток.

Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021

Яке взуття на плоскому ходу вибрати для літа 2021 (фото прикладів: instagram.com/stylebox_page)

Нагадаємо, стиліст показала, які прийоми в одязі сильно дешевлять образ - не варто так робити.

Також не пропустіть: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021 - це точно краще, ніж застаріла ювелірка.

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