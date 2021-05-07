Мюлі, балетки, міські шльопанці: яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021
Жаркий сезон 2021 не обмежує ні любителів каблуків, ні тих, хто віддає перевагу взуттю на плоскому ходу - і те, і інше буде актуальним.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Аня Рибкіна.
"Якщо чесно, я вже й не знаю, що в цьому сезоні протипоказано. Носити можна все, що вам зручно і комфортно. Безумовно, є відверто застарілі моделі, але вони, як правило, ні в які часи не відрізнялися красою і витонченістю", - розповіла стилістка.
Яке взуття на плоскому ходу в тренді в 2021
- Мюлі - класика, якщо потрібно відправитися на більш-менш серйозну зустріч або заїхати в офіс.
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Домашні тапочки і все, що їх нагадує, взуваємо сміливо, тренд - значить, тренд.
- Взуття зі шнурками, завязочками і всілякими плетіннями.
- Балетки знову повернулися, хто сумував за ними?
- Модель балеток, яка особливо актуальна.
- Міські шльопанці, зручно і стильно.
- Лофери і м'які мокасини носять в цьому сезоні як зі шкарпетками, так і без шкарпеток.
Яке взуття на плоскому ходу вибрати для літа 2021 (фото прикладів: instagram.com/stylebox_page)
Нагадаємо, стиліст показала, які прийоми в одязі сильно дешевлять образ - не варто так робити.
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