Божевільний раціон: дієтолог назвав найбільш небезпечні дієти

МОНОДІЄТИ

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Це строгий раціон з 1 або 2 продуктів. Популярні: кефір, гречка, риба, сир, яблука, яйця, овочі, рис. На цій дієті ви обов'язково втратите якихось макро - та мікронутрієнтів, які відповідають за певний процес в організмі. Зламається гайка — встане весь механізм.

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І проблему зайвої ваги монодієта не вирішить. Як тільки ви слезете з неї, вага повернеться з добавкою. А ви точно слезете, тому що жити на одному продукті нереально.

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БЕЗВУГЛЕВОДНІ

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Це скорочення до мінімуму вуглеводів в раціоні. Вони вважаються найбільш небезпечними для тих, що худнуть. Хоча жири калорійніші, але з логікою тут з початку бардак.

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Небезпека таких дієт така ж, що і у моно-виключення макро - або мікронутрієнта порушує роботу певної системи.

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ДЕТОКСИ

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Це очищення від шлаків і токсинів. Її послідовники будують систему на смузі, трав'яних сумішах та інших натурально-зелених складах.

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Наш організм — не доменна піч, щоб накопичувати шлаки і токсини. Все зайве він сам прекрасно виводить. А через велику кількість клітковини прочищати доведеться вже унітаз, не вважайте за грубість.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Фрукти, овочі та зелень — це відмінно. Але в них недостатньо білків і жирів. До чого призводить відсутність того чи іншого поживного елемента, думаю, ви вже запам'ятали.

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РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ДНІ

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Це 1-2 дні в тиждень, коли ви скорочуєте калорійність раціону до мінімуму, вибираючи виключно легку їжу.

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Якщо ваша мета — схуднути, то стрес від голодування зажадає більше калорій в інші дні.

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Якщо ваша мета — дати ШКТ перепочити, то заспокою: йому не потрібен відпочинок. Якщо ви збалансовано і усвідомлено їсте кожен день, ШКТ не буде напружуватися.

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ГОЛОДУВАННЯ

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Це як розвантажувальні дні, тільки постійно. Найкріповіша дієта, яка не принесе нічого, крім страждань: спочатку від голоду, потім від ваги, що повернулася, а потім від поломок в організмі.



⠀Ілюстративне фото (pexels.com)