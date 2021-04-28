Багаті клітковиною і вітамінами: топ-7 ягід, які потрібно додати в раціон

Ягоди - це здоровий продукт, який спокійно можна їсти, так як вони низькокалорійні, але багаті клітковиною, вітаміном С і антиоксидантами. Так що схрестили пальчики і чекаємо сезон ягід або ж купуємо заморозку, поки до нас не дійшов прогрес.
Які ягоди слід обов'язково додати в свій раціон і чим вони корисні, розповіла Нутриціолог Ольга Усенко на своїй сторінці в Instagram.
У день (в ідеалі) має бути хоча б 100 г ягід в раціоні. Для нас ягоди (в програмах харчування) ми розцінюємо як фрукти і плюсуємо до фруктів.
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Чим різноманітніше варіанти ягід будуть протягом тижня, тим краще. Запорука здоров'я - різноманітний раціон.
1. Полуниця — хороше джерело вітаміну С. Доведено, що вона знижує фактори ризику серцевих захворювань і допомагає контролювати рівень цукру в крові.
2. Малина — багата клітковиною і поліфенолами-антиоксидантами, які відмінно борються з окислювальним стресом.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Чорниця — допомагає боротися із запаленням в організмі.
4. Виноград — особливо насіння і шкірка повні антиоксидантів. Є дослідження, які показують, що виноград може допомогти знизити рівень холестерину в крові і ризик діабету 2 типу, а також поліпшити здоров'я мозку.
5. Ассаї — у нас складно знайти, але в них дуже висока кількість антиоксидантів.
6. Лохина — відмінне джерело вітаміну К, вітаміну С і безліч антиоксидантів.
Ілюстративне фото (pexels.com)
7. Журавлина — найвідоміша користь журавлини для здоров'я - це її здатність знижувати ризик інфекцій сечовивідних шляхів.
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Як ви побачили, будь-які ягоди допомагають боротися організму з наслідком стресу через наявність великої кількості антиоксидантів і різного набору вітамінів.
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Калорійність ягід коливається від 30 до 70 ккал на 100 г.
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Якщо не виходить впроваджувати в свій раціон ягоди кожен день, намагайтеся це робити хоча б 2-3 рази на тиждень.
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