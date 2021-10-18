Що буде, якщо відмовитися від борошняного: 5 разючих змін

Топ-5 причин відмовитися від борошняного:

1. Ваш раціон стане більш здоровим.

Білий хліб - це порожній продукт. Сучасна пшениця відрізняється від тієї, яку вирощували наші предки - зараз вона напхана пестицидами, а для додання білосніжного кольору її відбілюють. Після перемелювання пшениці в борошно, корисних речовин в ній залишається близько 30%, а через 2 тижні і ці 30% втрачають свою активність, тобто ми їмо порожні калорії.

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2. Шкіра стане чистою, а шлунок буде добре працювати.

Білий хліб містить глютен, або клейковину, які викликають висипання на шкірі і порушення травлення. У білому хлібі немає клітковини, яка так важлива для роботи травної системи.

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3. Вага знизиться.

Ви схуднете вже протягом перших двох тижнів, якщо замініть білий хліб на житній цільнозерновий, шпалерний, обдираний, або хліб з вівсяної, лляної муки.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Ви будете здоровим!

Хліб - не всьому голова. Як вже говорилося вище, хліб - це "продукт-пустушка", і наш організм не може залишатися молодим і здоровим, не споживаючи вітаміни і мінерали.

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5. Знижується ризик захворювання на цукровий діабет.

Постійне споживання білого хліба веде до стрибків глюкози->стрибків інсуліну->інсулінорезистентності->цукрового діабету.

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Зробіть один маленький крок назустріч своєму здоров'ю.