Буває навіть у людей зі здоровим ШКТ: доктор розповіла, що насправді провокує печію

"Є категорія людей, які відчувають її тільки в певні моменти: при переїданні, при вагітності, при вживанні певних продуктів. При цьому регулярних симптомів немає", - написала Тетяна.

Вона додала, що "якщо немає регулярних і повторюваних симптомів і при цьому ви чітко розумієте, що якщо, наприклад, не пити каву натщесерце - печії ніколи і не буде, то влаштовувати паніку не варто, а ще не варто гвалтувати доктора призначити "зонд".⠀

Лакуста Тетяна назвала причини виникнення печії (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Доктор розповіла, що навіть у людей зі здоровим шлунково-кишковим трактом періодично може траплятися печія: під впливом їжі на мускулатуру сфінктера стравоходу (замикаюча круговий м'яз, щоне дає проходити вмісту шлунка в стравохід).⠀

Що насправді провокує печію

1. Кофеїн. Ця молекула знижують тонус сфінктера, тому від продуктів з її надлишком, вас часом і згинає в вогняному пориві. Кола, шоколад, какао, кава.

2. Нікотин і етанол - молекули, які дарують спокій і задоволення, а заодно дарують рефлюкс і печію, знижуючи тонус сфінктера.

3. Насичені жирні кислоти - ці жири містяться в жирному молочному (сир, вершки, масло), м'ясі, салі, какао-маслі, маргарині. Вони розслаблюють сфінктер, уповільнюють проходження їжі в кишечник, стимулюють виділення холецистокініну, який теж розслаблює сфінктер.

4. Капсаїцин - пекуча речовина з гострої їжі. Вона уповільнює проходження їжі зі шлунка в кишечник, стимулюючи переповненість. Вона жиророзтворююча, тому гостре запивати водою - немає сенсу). Зрозуміло, чому подають айран до гострого?).

5. Фруктові і овочеві кислоти - підвищують кислотність і при поганому змиканні сфінктера - привіт, печія (томати, томатна паста, цитрусові, сирі цибуля і часник).

"І обов'язково до уваги мам і бабусь! Під печією може маскуватися інфаркт і стенокардія. Якщо печія виникає після швидкої ходьби і переживань, а не їжі - вам терміново до кардіолога", - підкреслила Тетяна.