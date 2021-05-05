Чиста і красива: косметолог назвала топ-5 "очищувальних" продуктів для проблемної шкіри

При проблемній шкірі чистки обличчя просто необхідні, але домашній догляд ніхто не відміняв. 80% успіху в боротьбі з висипом вугрів - це правильно підібраний домашній догляд.

Однак можна допомогти шкірі обличчя ще одним способом - використовувати особливий тип правильного харчування - так звану дієту для очищенн та "очищаючі" продукти.



Можна виділити п'ять основних продуктів, які чинять сильний вплив на шкіру обличчя. До них відносяться:

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Вода. Це незамінний засіб при боротьбі з багатьма захворюваннями шкіри не тільки на обличчі, але і на всьому тілі. Дуже важливо пити не менше 2 літрів очищеної води в день;



Зелений чай. Подібно до води, він має очищаючу дію на клітинному рівні. Крім цього, зелений чай має заспокійливий ефект, що дозволяє полегшити перебіг запальних процесів. Це саме та рідина, якою частково можна замінити денну норму води, що випивається;



Риба і м'ясо. Містять велику кількість білка і невелику - вуглеводів, що позитивно позначається не тільки на здоров'ї організму в цілому, але і на здоров'ї клітин шкіри;





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Злакові культури (пшениця) і горіхи. Необхідні до вживання щодня в невеликих кількостях, щоб підтримувати оновлення клітин на належному рівні;



Оливкова олія. Є дуже корисною і поживною. Вживати її можна в якості заправки для салатів, а також роблячи домашні маски для обличчя. Вона містить велику кількість вітамінів А і Е, що надає шкірі еластичність і надовго зберігає її молодість.