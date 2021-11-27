Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити

Їсти чи не їсти хліб - справа смаку. Здавна вважалося, що "хліб всьому голова". Дійсно, століттями хліб допомагав людям виживати і тому його оспівували, використовували в різних ритуалах. ⠀ Сьогодні інша світова біда. Не голод, а ожиріння. І ознакою достатку в родині сьогодні вважається точно не хліб на столі.

МІФ 1: ВІД ХЛІБА ЗРОСТАЄ ВАГА

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У 100 г білого пшеничного хліба близько 250 ккал. У такій же кількості горіхів - 650 ккал, ковбаси - 450 ккал. Важливо не кількість хліба, а те, що ви кладете на нього. В основному до надмірної ваги призводить велика кількість жиру в їжі, а не вуглеводи. Шматочок хліба, з'їдений за обідом, або бутерброд з маслом і ковбасою мають абсолютно різну калорійність.

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Ще важливий момент - хліб з насінням, горіхами, сухофруктами. Такий хліб за поживною цінністю порівняємо з десертом.

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МІФ 2: ДРІЖДЖОВИЙ ХЛІБ ШКІДЛИВИЙ

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Що тільки не пишуть. І про гниття в кишечнику, і про придушення імунітету, і про провокацію онкології. Але досі немає жодного серйозного наукового дослідження, яке б підтвердило правдивість цих тверджень щодо пекарських дріжджів.

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І хліб на заквасці і промисловий має в своєму складі дріжджі. Просто в першому випадку вони отримані з закваски, у другому - шляхом штучної культивації. На корисність виробу це не впливає, тим більше, що будь-які дріжджі, незалежно від походження, гинуть при температурі 60 ° С.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 3: БЕЗДРІЖДЖОВИЙ ХЛІБ КОРИСНІШЕ

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Ми вже з'ясували, що хліб на заквасці такий же дріжджовий. Без дріжджів печуть єврейську мацу або вірменський лаваш – на основі борошна і води. Але це просто інша випічка. І нічим не корисніше, а навіть навпаки (вище вміст глютену, фітинової кислоти, та й борошно використовується в основному рафіноване). Але найчастіше під виглядом "бездріжджового" продають хліб на заквасці – це маркетинговий хід. Багато побудували на цьому міфі домашній бізнес.

Ілюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)