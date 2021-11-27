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Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити

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Субота 27 листопада 2021 08:23
Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Їсти чи не їсти хліб - справа смаку. Здавна вважалося, що "хліб всьому голова". Дійсно, століттями хліб допомагав людям виживати і тому його оспівували, використовували в різних ритуалах.

Сьогодні інша світова біда. Не голод, а ожиріння. І ознакою достатку в родині сьогодні вважається точно не хліб на столі.

Дієтолог Олена Коготкова у своєму Instagram розвінчала популярні міфи і помилки про хліб.

МІФ 1: ВІД ХЛІБА ЗРОСТАЄ ВАГА

У 100 г білого пшеничного хліба близько 250 ккал. У такій же кількості горіхів - 650 ккал, ковбаси - 450 ккал. Важливо не кількість хліба, а те, що ви кладете на нього. В основному до надмірної ваги призводить велика кількість жиру в їжі, а не вуглеводи. Шматочок хліба, з'їдений за обідом, або бутерброд з маслом і ковбасою мають абсолютно різну калорійність.

Ще важливий момент - хліб з насінням, горіхами, сухофруктами. Такий хліб за поживною цінністю порівняємо з десертом.

МІФ 2: ДРІЖДЖОВИЙ ХЛІБ ШКІДЛИВИЙ

Що тільки не пишуть. І про гниття в кишечнику, і про придушення імунітету, і про провокацію онкології. Але досі немає жодного серйозного наукового дослідження, яке б підтвердило правдивість цих тверджень щодо пекарських дріжджів.

І хліб на заквасці і промисловий має в своєму складі дріжджі. Просто в першому випадку вони отримані з закваски, у другому - шляхом штучної культивації. На корисність виробу це не впливає, тим більше, що будь-які дріжджі, незалежно від походження, гинуть при температурі 60 ° С.

Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити

Ілюстративне фото (pexels.com)

МІФ 3: БЕЗДРІЖДЖОВИЙ ХЛІБ КОРИСНІШЕ

Ми вже з'ясували, що хліб на заквасці такий же дріжджовий. Без дріжджів печуть єврейську мацу або вірменський лаваш – на основі борошна і води. Але це просто інша випічка. І нічим не корисніше, а навіть навпаки (вище вміст глютену, фітинової кислоти, та й борошно використовується в основному рафіноване). Але найчастіше під виглядом "бездріжджового" продають хліб на заквасці – це маркетинговий хід. Багато побудували на цьому міфі домашній бізнес.

Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто віритиДієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто віритиІлюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)

Раніше нутриціолог назвала несподівані потужні джерела кальцію.

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