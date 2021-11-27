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Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит верить

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Суббота 27 ноября 2021 08:23
Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит верить Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Есть или не есть хлеб – дело вкуса. В старину считалось, что "хлеб всему голова". Действительно, веками хлеб помогал людям выживать и поэтому его воспевали, использовали в разных ритуалах.

Сегодня другая мировая беда. Не голод, а ожирение. И признаком достатка в семье сегодня считается точно не хлеб на столе.

Диетолог Алена Коготкова в своем Instagram развенчала популярные мифы и заблуждения о хлебе.

МИФ 1: ОТ ХЛЕБА РАСТЕТ ВЕС

В 100 г белого пшеничного хлеба около 250 ккал. В таком же количестве орехов - 650 ккал, колбасы - 450 ккал. Важно не количество хлеба, а то, что вы кладете на него. В основном к избыточному весу приводит большое количество жира в еде, а не углеводы. Кусочек хлеба, съеденный за обедом, или бутерброд с маслом и колбасой имеют совершенно разную калорийность.

Еще важный момент - хлеб с семечками, орехами, сухофруктами. Такой хлеб по питательной ценности сравним с десертом.

МИФ 2: ДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ ВРЕДЕН

Что только не пишут. И про гниение в кишечнике, и про подавление иммунитета, и про провокацию онкологии. Но до сих пор нет ни одного серьезного научного исследования, которое бы подтвердило правдивость этих утверждений в отношении пекарских дрожжей.

И хлеб на закваске и промышленный имеет в своем составе дрожжи. Просто в первом случае они получены из закваски, во втором - путем искусственной культивации. На полезность изделия это не влияет, тем более, что любые дрожжи, независимо от происхождения, погибают при температуре 60 ° С.

Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит верить

Иллюстративное фото (pexels.com)

МИФ 3: БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ ПОЛЕЗНЕЕ

Мы уже выяснили, что хлеб на закваске такой же дрожжевой. Без дрожжей пекут еврейскую мацу или армянский лаваш – на основе муки и воды. Но это просто другая выпечка. И ничем не полезнее, а даже наоборот (выше содержание глютена, фитиновой кислоты, да и мука используется в основном рафинированная). Но чаще всего под видом "бездрожжевого" продают хлеб на закваске – это маркетинговый ход. Многие построили на этом мифе домашний бизнес.

Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит веритьДиетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит веритьИллюстративное фото (instagram.com/alenakogotkova)

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