Дієтолог розкрила несподівану правду про цукрозамінники і сказала, який краще

1. Наймодніший і найкорисніший - кокосовий цукор

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Кажуть, що цей цукор дуже корисний, від хвороб лікує, має низкий ГІ... Але варто нагадати, що ми поправляємося не від ГІ, а від калорійності. А кокосовий цукор має точно таку ж калорійністю, як і звичайний, білий. Корисні речовини є, але їх не багато. Самі подумайте, що набирати вітаміни з цукру - затія дурна і загрожує ожирінням.

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2. Виноградний цукор він же декстроза.

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З точки зору хімії, декстроза - те ж саме, що і глюкоза. Це речовина, яка представляє з себе природний моносахарид і по суті є найчистішим 100 %-ним вуглеводом. Це що ж... знову цукор? Виходить так, в точності!

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3. Тростинний цукор.

Нерафінований, коричневий цукор. Ну раз коричневий, значить точно корисний. Але так як цукор нерафінований, то домішки можуть бути як корисними, так і шкідливими.

Ілюстративне фото (instagram.com/tatyanadik)

Цукрозамінник. Аспартам, цикламат. Чому можна?

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Чи часто ви чули, що цукрозамінники викликають рак? Цей міф розноситься ЗМІ зі швидкістю вітру.

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Офіційна позиція міжнародної організації, уповноваженої оцінювати безпеку харчових продуктів щодо сахзамів.

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Підсолоджувачі з низьким вмістом калорій, як і всі інші добавки, можуть бути дозволені до використання після процедури оцінки ризику відповідно до Закону про харчові продукти. Тільки після того, як добавка пройшла цю процедуру, її можна помістити в список дозволених харчових добавок, який містить не тільки діапазон харчових продуктів, які можуть бути використані, але і рекомендована максимальна кількість їх щоденного споживання.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA), враховуючи останні результати наукових досліджень, регулярно оцінює безпеку раніше дозволених підсолоджувачів. До цих пір немає ніяких доказів, що ставлять під сумнів безпеку дозволених інтенсивних підсолоджувачів.

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А ось як раз фруктоза шкоду таки приносить (і цей сахзам досі існує тільки, як пережиток минулого, від якого не можуть відмовитися, так як люди вважають її корисною).