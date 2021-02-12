Дієтолог розкрила правду про вплив цукру на шкіру і запропонувала рішення

Якщо у вас вже є проблеми, висипання, почервоніння, то слід відмовитися від солодких продуктів. Цукор викликає запальні процеси в організмі, а почервоніння і акне – слідства внутрішніх запалень.



Надмірне споживання цукру може порушити вироблення колагену і еластину, які безпосередньо пов'язані з еластичністю і гладкістю шкіри. Це може призвести до швидкого старіння і утворення зморшок.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Знижує рівень гіалуронової кислоти при частому вживанні, яка відповідає за збереження рівня вологості шкіри. Через це шкіра стає сухою, збезводненої і виглядає мляво. Також це призводить до появи темних кіл під очима, набряків і розширених пор.



Цукор забирає нашу красу і молодість, тому раджу не зловживати їм, а краще всього замінити всі шкідливі солодощі на корисні (фрукти, сухофрукти, протеїнові батончики, пп-десерти і тд)



Дієтолог запропонувала альтернативу і поділилася рецептом одного з смачних і нешкідливих для здоров'я і фігури пп десертів.

Шарлотка з хрусткою скоринкою

КБЖУ на 100 г: 82/9,1/0,7/9,8



Інгредієнти:

– борошно житнє 50 р

– яйце 1 шт

– білок 2 шт

– кефір 1% 200 г

– яблуко 280 г

– розпушувач 10 г

– цукрозамінник за смаком





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приготування:



Чистимо яблука від шкірки, нарізаємо, викладаємо у форму, посипаємо корицею. Замішуємо тісто, заливаємо яблука. Ставимо в розігріту до 180-200 градусів духовку на 30-50 хвилин.