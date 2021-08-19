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Дієтолог розкрила просте правило, яке допоможе схуднути легко і без дієт

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Четвер 19 серпня 2021 08:36
Дієтолог розкрила просте правило, яке допоможе схуднути легко і без дієт Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Є просте правило, розроблене спочатку в Гарварді і яке успішно застосовується багатьма дієтологами, що дозволить вам схуднути легко і без дієт - це правило тарілки.

Подробицями цього методу поділилася лікар-дієтолог Катерина Павлова у своєму Instagram.

Використовуємо правило тарілки:

Отже, суть методу - беремо велику тарілку (якщо харчування триразове) і дивимося, чим ми її наповнюємо:

  • Половину тарілки повинні складати різні салати або овочі.
  • 1/4 тарілки різні варіанти білкових страв, такі як риба, морепродукти, птиця або м'ясо.
  • Частину, що залишилася - 1/4 частину заповнюємо гарніром (рис, картопля, гречка, макарони).
  • Додаємо до овочів ложку масла або до гарніру трохи вершкового, масла ДХІ.

Дієтолог розкрила просте правило, яке допоможе схуднути легко і без дієт

Цьому принципу слідуємо і на сніданок, і на обід і на вечерю. Не паримося щодо кількості їжі, дивимося по відчуттях - почуття сильного голоду бути не повинно, але і почуття переїдання теж.

Є деякі індивідуальні моменти, наприклад, часто я з вечері раджу прибрати вуглеводи, щоб вагу знижувати. Комусь же підходить вечеря повністю за правилом тарілки.

Також важлива робота ваших травних ферментів, як вся ця їжа засвоюється. Але знижувати вагу ви точно будете, якщо спробуєте прибрати всі перекушування і постежити за дотриманням цього правила.

Дієтолог розкрила просте правило, яке допоможе схуднути легко і без дієт

Ілюстративне фото (instagram.com/ekaterinadiet)

Зразкове меню, як це має виглядати:

Сніданок

  • Яйця всмятку
  • Хлібці з вершковим маслом
  • Огірки, томати, морква, нарізані смужками
  • Трохи ягід


Обід

  • Кролик
  • Макарони з твердих сортів
  • Салат зі свіжої зелені і капусти, моркви з оливковою олією


Вечеря

  • Креветки на пару
  • Капуста брокколі на пару
  • Трохи рису (можна рис прибрати з вечері)


Найважливіше тут - стежити за розташуванням їжі на тарілці! І все! Ніяких зважувань і підрахунків.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, в яких продуктах є прихований цукор.

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