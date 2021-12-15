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Дієтолог розповіла, як легко омолодитися на три роки: варто спробувати

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Середа 15 грудня 2021 20:09
Дієтолог розповіла, як легко омолодитися на три роки: варто спробувати Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Навіщо мені це корисне харчування? Я і так не товстішаю! Навіщо ці овочі? Навіщо мучитися і виключати солодке, булочки, цукерки, сири і вино? Хоча б скоротити?! Навіщо?! Я не поправляюсь!".

Приблизно так говорять на консультаціях у дієтолога люди, яким по життю "пощастило" і вони не набирають вагу, як би погано не харчувалися. Або набирають, але абсолютно непропорційно тій їжі, яку їдять день у день.

Про це розповіла дієтолог Катерина Єнсен у своєму фуд-блозі. Вона підкреслила, чому не варто заздрити таким людям і чому, не дивлячись на худорлявість, важливо дотримуватися правильного харчування.

Дієтолог розповіла, як легко омолодитися на три роки: варто спробуватиЇжа - це здоров'я і молодість (фото: pexels.com)

Не заздріть тим, хто може їсти весь фастфуд світу, запивати його алкоголем в неміряних кількостях - і при цьому не поправляється. Чому? Тому що їжа - це не тільки калорії і вага. Їжа, перш за все, - це здоров'я і самопочуття. А ще, не в останню чергу, їжа - це молодість і довголіття!

Як легко омолодитися на три роки

Приклад тому - одне з останніх наукових досліджень, учасники якого омолодилися аж на 3,23 роки всього за... 8 тижнів!

  • Хто брав участь у дослідженні

У дослідженні брали участь чоловіки у віці від 50 до 72 років (!). Це дуже важливе зауваження - адже вважається, що чим старша людина, тим повільніше вона відновлюється. Тож якщо вам ще немає і п'ятдесяти, то за такий же термін ви зможете досягти навіть кращих результатів!

  • У чому полягав експеримент з омолодження

Чоловіки-учасники 8 тижнів вели ідеальне життя: висипалися, працювали зі стресом, харчувалися великою кількістю овочів і зелені з достатнім вмістом білка і корисних жирів. Зокрема, їх дієта складалася з таких продуктів, як:

  1. яйця (до 10 на тиждень)
  2. печінка
  3. темно-зелені овочі та зелень
  4. інші різнокольорові овочі
  5. насіння
  6. ягода
  7. м'ясні продукти (без добавок антибіотиків)
  8. фрукти з низьким глікемічним індексом
  9. корисні жири різного виду
  10. зелений чай

Також виключалися доданий цукор в будь-якому вигляді, алкоголь і молочні продукти.

Дієтолог розповіла, як легко омолодитися на три роки: варто спробуватиПрості продукти творять чудеса (фото: pexels.com)

Плюс до цього учасники повинні були пити достатньо води, спати не менше 7 годин на добу і займатися будь-якою фізичною активністю на менше 30 хвилин в день.

І останній важливий момент: їх просили не їсти на ніч, вони могли їсти з 7 до 19 години (ніякого екстриму з серії 16-8 і 18-6 по золотим принципам інтервального голодування!).

І ще одна примітна деталь: вони не приймали ніякі вітаміни і БАДи. Максимум, що дозволялося, так це мультивітамінки, вітаміни С, Д і Е - і тільки за умови, що ці вітаміни вже приймалися учасниками до експерименту протягом тривалого часу.

Так, в експеримент по омолодженню не брали тих, хто страждав від якихось серйозних діагнозів типу імунодефіцитів, хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу, захворювань печінки і нирок і т. п.

Метою експерименту було з'ясувати, як на звичайну людину вплинуть звичайне здорове харчування, достатня кількість сну в сукупності з фізичною активністю.

  • Експеримент по омолодженню - підсумок

Всього 8 тижнів правильного способу життя і харчування - мінус 3 з гаком роки! Причому тестування проводилися на рівні ДНК!

Прошу ще зауважити, що експеримент не пропонував ніяких крайнощів, типу літра селерового соку в день, пробіжки по годині і мільйон чарівних пігулок! Ні. В експерименті все, плюс-мінус, будувалося за тими найпростішим принципам поділу тарілки, турботи про стабільний цукор в крові і насичення себе всім найкориснішим зі звичайних продуктів харчування!

Ось так... а ви говорите: "Навіщо мені все це правильне харчування?".

Раніше нутриціолог розповіла, як легко підтримати печінку.

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