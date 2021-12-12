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Підтримує печінку і виводить токсини: нутриціолог назвала один простий засіб  

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Неділя 12 грудня 2021 17:03
Підтримує печінку і виводить токсини: нутриціолог назвала один простий засіб   Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Якщо і є рослина, що допомагає як оздоровитися, так і омолодитися, то це алое вера! У світі налічується від 250 до 350 різновидів алое і тільки 15 з них використовують в лікувальних цілях.

Лікувальними властивостями володіють алое вера і алое деревоподібне: перше успішніше лікує хвороби внутрішніх органів, а друге - хвороби шкіри.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Підтримує печінку і виводить токсини: нутриціолог назвала один простий засіб Алое (фото: instagram.com/evgeniia_health)

В алое вера входять:

  • Вітаміни А, групи В, С, Е.
  • Мікроелементи і мінеральні речовини - кальцій, калій, магній, хром, цинк та ін.
  • Флавоніди, антиоксиданти і органічні кислоти.
  • Клітковина, полісахариди, ферменти.

Корисні властивості алое:

  1. Бактерицидна та протизапальна - завдяки цим властивостям, рослина використовується в стоматології для лікування ясен, а також застосовується для шкіри голови, для усунення себореї і лупи.
  2. Тонізуюча і антиоксидантна - саме тому алое входить до складу багатьох косметичних засобів. Рослина робить благотворний вплив на шкіру, оздоровлюючи і омолоджуючи її, усуваючи недосконалості і дрібні зморшки.
  3. Регенеруючу і ранозагоювальну. Рослина здатна прискорювати регенерацію шкіри, тому є незамінною для загоєння саден, пошкоджень, опіків, мозолів.

Підтримує печінку і виводить токсини: нутриціолог назвала один простий засіб

І для здоров'я, і для краси (фото: pexels.com)

Сік алое при прийомі всередину

  • прискорює регенерацію слизової шлунково-кишкового тракту
  • володіє м'яким жовчогінним
  • проносну дію
  • сечогінну дію
  • підтримує роботу печінки
  • завдяки бактерицидним властивостям, застосовується при стрептококових і стафілококових інфекціях
  • підтримує водний баланс і температуру тіла
  • добре відновлює баланс електролітів після інтенсивних тренувань
  • стабілізує рівень цукру в крові
  • допомагає виводити токсини з організму

Як приймати сік алое

Приймати по 1 ст. л. концентрату 2-3 рази на день.

Протипоказання:

- Аіз, так як надає імуномодулюючу дію

- підвищена секреція травних залоз

- діарея

- геморой̆

- порушення прохідності кишечника, хвороба Крона

- виразковий коліт

- апендицит

- болі в животі неясного генезу

- вагітність

- гіпертонія

- порушення функції нирок

Перед прийомом проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше дієтолог розповіла, як не допустити ожиріння у дітей, все починається з милих пухких щічок.

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