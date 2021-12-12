Підтримує печінку і виводить токсини: нутриціолог назвала один простий засіб
Якщо і є рослина, що допомагає як оздоровитися, так і омолодитися, то це алое вера! У світі налічується від 250 до 350 різновидів алое і тільки 15 з них використовують в лікувальних цілях.
Лікувальними властивостями володіють алое вера і алое деревоподібне: перше успішніше лікує хвороби внутрішніх органів, а друге - хвороби шкіри.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.
Алое (фото: instagram.com/evgeniia_health)
В алое вера входять:
- Вітаміни А, групи В, С, Е.
- Мікроелементи і мінеральні речовини - кальцій, калій, магній, хром, цинк та ін.
- Флавоніди, антиоксиданти і органічні кислоти.
- Клітковина, полісахариди, ферменти.
Корисні властивості алое:
- Бактерицидна та протизапальна - завдяки цим властивостям, рослина використовується в стоматології для лікування ясен, а також застосовується для шкіри голови, для усунення себореї і лупи.
- Тонізуюча і антиоксидантна - саме тому алое входить до складу багатьох косметичних засобів. Рослина робить благотворний вплив на шкіру, оздоровлюючи і омолоджуючи її, усуваючи недосконалості і дрібні зморшки.
- Регенеруючу і ранозагоювальну. Рослина здатна прискорювати регенерацію шкіри, тому є незамінною для загоєння саден, пошкоджень, опіків, мозолів.
І для здоров'я, і для краси (фото: pexels.com)
Сік алое при прийомі всередину
- прискорює регенерацію слизової шлунково-кишкового тракту
- володіє м'яким жовчогінним
- проносну дію
- сечогінну дію
- підтримує роботу печінки
- завдяки бактерицидним властивостям, застосовується при стрептококових і стафілококових інфекціях
- підтримує водний баланс і температуру тіла
- добре відновлює баланс електролітів після інтенсивних тренувань
- стабілізує рівень цукру в крові
- допомагає виводити токсини з організму
Як приймати сік алое
Приймати по 1 ст. л. концентрату 2-3 рази на день.
Протипоказання:
- Аіз, так як надає імуномодулюючу дію
- підвищена секреція травних залоз
- діарея
- геморой̆
- порушення прохідності кишечника, хвороба Крона
- виразковий коліт
- апендицит
- болі в животі неясного генезу
- вагітність
- гіпертонія
- порушення функції нирок
Перед прийомом проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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