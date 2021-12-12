Підтримує печінку і виводить токсини: нутриціолог назвала один простий засіб  

Якщо і є рослина, що допомагає як оздоровитися, так і омолодитися, то це алое вера! У світі налічується від 250 до 350 різновидів алое і тільки 15 з них використовують в лікувальних цілях.

Лікувальними властивостями володіють алое вера і алое деревоподібне: перше успішніше лікує хвороби внутрішніх органів, а друге - хвороби шкіри.