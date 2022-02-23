Дієтологи розповіли від чого слід відмовитися заради здорової шкіри

Вибір продуктів харчування має великий вплив на здоров'я шкіри, тому відмова від цих звичок необхідний, щоб уникнути поява акне.

В статт і видання Eat this, not that! дієтолог пояснює яка їжа дозволить вам виглядати молодше і посприяють поліпшенню шкіри.

На думку дієтолога Пауліни Лі, продукти, що викликають запалення в шлунку, можуть значно псувати зовнішній вигляд і здоров'я шкіри і провокувати висипання. Причому збиток може бути завдано і здоровій шкірі. У приклад наводяться картопля фрі, смажена курка, випічка і білий хліб.

"Наукові дослідження виявили дисбаланс мікробіомів кишечника і шкіри, відомий як дисбактеріоз, при ряді поширених шкірних захворювань, включаючи акне, псоріаз і атопічний дерматит. І, звичайно, більшість з нас знайомі з тим, як наші дурні гормони можуть призвести до божевільних висипань на шкірі або акне. Збалансоване харчування і спосіб життя, які підтримують здорові гормони, можуть позитивно вплинути на нашу шкіру", - говорить фахівець.

Ще одна з поганих звичок - недостатня кількість пробіотиків в раціоні.

"Одне дослідження показало, що прийом пробіотиків був пов'язаний зі значно нижчою захворюваністю екземою (атопічним дерматитом) порівняно з групою плацебо", - ділиться Пауліна Лі.

Надлишок продуктів з високим вмістом рафінованих вуглеводів і низькою кількістю клітковини також плачевно впливають на стан шкіри.

"Дослідження показують, що продукти, що підвищують рівень цукру в крові і викликають більш сильну реакцію інсуліну, можуть погіршити стан при акне. Підвищення рівня цукру в крові також може стимулювати секрецію андрогенів, які при підвищеному рівні можуть сприяти появі акне", - пояснила дієтолог.

Крім пробіотиків також важливі і пребіотики. Це компоненти їжі, які не перетравлюються, але ферментуються мікрофлорою для підтримки її роботи і життєдіяльності.

"Пребіотики можна знайти в продуктах з високим вмістом клітковини, таких як цибуля, часник, цибуля-порей, спаржа, овес і яблука. Клітковина також живить здорові кишкові бактерії. Коли клітковина ферментується, побічні продукти утворюють протизапальні сполуки, звані коротколанцюговими жирними кислотами", - підсумувала Лі.