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Дієти не допоможуть: нутриціолог дала поради, як позбутися від харчової залежності

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Середа 22 вересня 2021 08:26
Дієти не допоможуть: нутриціолог дала поради, як позбутися від харчової залежності Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Як позбутися від харчової залежності? Перше, що необхідно зробити – скорегувати свій раціон. Суворі дієти не допоможуть, так як неминуче буде зрив.

Почніть з перегляду продуктового набору, радить в Instagram нутриціолог Світлана Нікітчук.

Важкі десерти замінити більш легкими - наприклад, на ПП желе, суфле, мармелад.

Копчені та солоні продукти - на відварне м'ясо зі спеціями, буженину домашнього виготовлення.

Жирне і смажене – стравами з духовки або гриля.

Дієти не допоможуть: нутриціолог дала поради, як позбутися від харчової залежності
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Повністю виключити з раціону слід цукор, майонез, кетчуп та інші соуси.

Вживати більше зелені, овочів, свіжих фруктів.

Намагатися готувати самостійно, не використовуючи напівфабрикати: є багато рецептів простих і корисних страв, які дозволять харчуватися різноманітно, але в той же час правильно.

Не варто забувати і про напої. Основа - вода.

Дієти не допоможуть: нутриціолог дала поради, як позбутися від харчової залежності
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Необхідно повністю виключити підсолоджені напої, замінивши їх на зелений або чорний чай, рідко каву без цукру. У чай можна додавати свіжі і сушені ягоди, м'яту, чебрець, ромашку та інші трави – це додасть напою не тільки запашний аромат, але і наділить його корисними властивостями.

Нагадаємо, раніше дієтолог Світлана Фус розповіла про особливості харчування з настанням холодів.

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