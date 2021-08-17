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Без добавок і консервантів: нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозива

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Вівторок 17 серпня 2021 10:08
Без добавок і консервантів: нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозива Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Серпень в самому розпалі, не відмовте собі в задоволенні насолодитися морозивом! А щоб бути впевненим у користі складу, чому б не приготувати його самими?

Тим більше - це не займає багато часу, а результат порадує вас і ваших близьких, розповіла в своєму Instagram нутрціолог Анна Біоторіум.

Нагадаю, що насіння чіа містять багато білка, до їх складу входять корисні жири омега-3, омега-6, клітковина, антиоксиданти, залізо, кальцій, вітаміни А, В1, В2, В3, С.

Без добавок і консервантів: нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозиваТаке морозиво дуже легко приготувати самостійно (фото: instagram.com/biotorium)

Домашнє морозиво, спосіб приготування

Інгредієнт:

  • насіння чіа - 4 столові ложки
  • ківі - 2 штуки
  • кокосове молоко (можна взяти кокосову воду або вершки) - 300 гр
  • рідкий мед - за смаком

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Приготування:

1. Змішати насіння чіа з кокосовим молоком і медом.

2. Поставити на ніч або на кілька годин в холодильник. Маса загусне і стане желеподібною завдяки насінню чіа.

3. Як тільки маса буде готова, помийте, почистіть і наріжте ківі на шматочки.

4. Акуратно, чергуючи молочну суміш з шматочками ківі, наповніть стаканчики для морозива, вставте палички і поставте в морозилку.

Без добавок і консервантів: нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозиваВся сім'я буде в захваті! (фото: pexels.com)

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Як варіант, можна залити насіння чіа кокосовим молоком на ніч і залишити набухати, а вранці змішати з медом і шматочками ківі, залити в формочки для морозива і залишити в холодильнику на 5-6 годин.

Приємного апетиту!

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