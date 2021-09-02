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Вдома і в дорозі: нутриціолог розсекретила варіанти здорової вечері на всі випадки життя

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Четвер 02 вересня 2021 13:38
Вдома і в дорозі: нутриціолог розсекретила варіанти здорової вечері на всі випадки життя Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Вечеря так само важлива, як і сніданок. Після неї є харчова пауза (розрив між вечерею і сніданком повинен бути 12 годин), і від вашої вечері буде залежати якості сну і якість життя наступного дня. Саме тому важливо правильно організувати останній прийом їжі за день.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла, що з'їсти на вечерю поза домом і приготувати в домашніх умовах.

Є універсальні вечері, які підійдуть при будь-якому харчуванні протягом дня. Адже не всі хочуть думати про схеми харчування. Вечерю найлегше вибрати в будь-якому закладі або просто купити в маркеті на швидку руку.

Правила вечері:
1. Стакан води перед їжею
2. З'їсти її до 19:30

Вдома і в дорозі: нутриціолог розсекретила варіанти здорової вечері на всі випадки життя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Варіанти вечерь, які можна отримати в різних місцях:

Варіанти з супермаркету (похідний варіант):

1. Овочі або овочевий салат, заправлений рослинною олією + тунець в банці (у власному соку) + шматочок сиру
2. Овочі або овочевий салат, заправлений олією + м'ясо криля (креветки, консерва) + шматочок сиру
3. Овочі або овочевий салат, заправлений рослинною олією + шматочок сиру ( великий шматочок, для тих, хто не їсть морепродукти і рибу)
4. Овочі або овочевий салат, заправлений рослинною олією + лосось с/с

Вдома і в дорозі: нутриціолог розсекретила варіанти здорової вечері на всі випадки життя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для смаку можна додати ще оливки/маслини в салат.

Зараз в магазинах є кулінарія і можна взяти щось підходяще звідти. Там зазвичай є риба на грилі, птиця на грилі. І у вас вже вийде майже домашня вечеря, але з кулінарії.

Варіанти в закладах:

1. Овочі в будь-якому вигляді + рибка на грилі
2. Овочі в будь-якому вигляді + птиця на грилі
3. Овочі в будь-якому вигляді + морепродукти в будь-якому вигляді

Вдома і в дорозі: нутриціолог розсекретила варіанти здорової вечері на всі випадки життя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Салати на вечерю в закладах експерт брати не рекомендує - порція 250-300 г, мало білка в складі і ви, швидше за все, не наїстеся.

Домашні варіанти:

Вдома може бути будь-який варіант з тих, що вище. Основа - овочі, їх на вечерю потрібно з'їсти 200 г., а все інше - це білок: м'ясо/птиця/морепродукти/риба. Білка потрібно хоча б 100 г. і додайте те, що може надати смак вашому салату: сир, оливки, маслини, рослинні масла, насіння, горіхи.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала джерела важливого вітаміну для жіночої краси і молодості.

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