Не їж це! Топ-10 шкідливих продуктів, про які варто забути заради здоров'я

Є продукти, які не тільки "допоможуть" обзавестися зайвими кіло, але і істотно посадять здоров'я, а це означає, що їх варто безжально викреслити зі списку покупок. Що це і чому варто виключити їх зі свого раціону, розповіла дієтолог Єва Шишова.

На сторінці в Instagram вона перерахувала шкідливі страви, про які слід забути.

Топ-10 найбільш шкідливих "пластикових" продуктів виглядає так:

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Чіпси

Для приготування використовують борошно, крохмаль, сою і спеції (включають токсин Е-621). Чіпси призводять до порушення обміну речовин і ожиріння.

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Фаст-фуд

Хот-доги, гамбургери, картоплю фрі містять антибіотики, консерванти, стабілізатори та барвники, які подразнюють шлунок і викликають звикання.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

М'ясні делікатеси і напівфабрикати

Виробники використовують сою і субпродукти, а в гіршому випадку – жир, хрящі і шкурки. Ковбаса і шинка виглядають привабливими завдяки ароматизаторам, консервантам і барвників незалежно від своєї вартості.

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Ця хімія викликає звикання, розвиток патологій, серцевих і онкологічних захворювань.

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Покупні соуси

Містять смакові добавки, консерванти і багато цукру, вони настільки перебивають смак інших продуктів, що з ним можна з'їсти що завгодно. Майонез містить трансжири і оцет.

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Шоколадні батончики і цукерки

Містять багато цукру, але при цьому не приносять поживних речовин. Це призводить до набору зайвої ваги і розвитку цукрового діабету.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Газована вода та соки

Газована вода містить вуглекислий газ, цукор, барвник і смакові добавки. Напої негативно позначаються на стані шкіри, зубів, гормональному фоні і навіть настрої. Соки плюс до всього іншого містять консерванти, які дозволяють зберігати їх роками.

Продукти швидкого приготування

Це локшина, пюре, супи. Пакетики містять підсилювачі смаку, які негативно впливають на органи травлення, що призводить до розладів і гастритів.

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Маргарин

Містить багато трансжирів, які негативно впливають на роботу серця і кровоносних судин, підвищують рівень холестерину.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтичне знежирені продукти

Низький вміст жиру виробник компенсує вуглеводами. Штучні добавки, що сповільнюють процеси травлення. Також вживання цих продуктів призводить до авітамінозу.

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Бульйонні кубики і яскраві приправи

Містять цукру, трансжири і купи підсилювачів смаку.